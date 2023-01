Le reliquaire de sainte Thérèse de Lisieux est aux Philippines jusqu’en avril 2023

Le reliquaire du centenaire de sainte Thérèse de Lisieux est aux Philippines jusqu’en avril 2023 ! Après un passage de quatre mois au Brésil, il est exposé à partir de ce lundi 2 janvier aux Philippines. Elle y reste du 2 janvier au 30 avril 2023. Elle était déjà passée en janvier 2000, à Manille.

Le reliquaire de sainte Thérèse - Sanctuaire de Lisieux

Comment voyage le reliquaire ?

Les reliques de Sainte-Thérèse sont très demandées, le calendrier est donc très chargé. Le reliquaire a déjà parcouru plus de 80 pays et les 5 continents ! Pour les recevoir, les différents évêques demandent l'autorisation du Sanctuaire de Lisieux. En échange, les différents diocèses peuvent soumettre une offrande au sanctuaire, même si elle n'est pas obligatoire.

Une fois actée, place au déplacement par un transporteur terrestre depuis Lisieux, puis c'est au tour d'un transport aérien d'oeuvrer, selon la destination, au frais du pays hôte. Les reliques voyagent en soute dans une grande valise cargo. En amont, chaque aéroport est informé de la présence des reliques.

Coup de projecteur sur Lisieux

Le Père Olivier Ruffray, recteur du sanctuaire de Lisieux accompagne souvent les reliques de sainte Thérèse, selon la destination et c'est un vrai coup de projecteur pour le tourisme lexovien : "J'étais la semaine dernière à Rome. Lorsqu'on parle de Lisieux, tout s'arrête et toutes les portes s'ouvrent. C'est vrai que Thérèse sert de façon manifeste la notoriété de Lisieux et nous savons bien combien nous avons à travailler main dans la main avec le territoire de notre ville de l'agglomération Lisieux Normandie. C'est toujours le même engouement. Les reliques de Thérèse ont sillonné le monde" affirme le Père Ruffray.

Après ce long voyage aux Philippines, Thérèse sera notamment attendue en Pologne, dans le diocèse de Cracovie, du 10 août au 31 août 2023.