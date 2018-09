Poitiers, France

Place Charles VII, les fouilles de cet été commencent à être remblayées par les entreprises de travaux publics. Mais un autre chantier démarre au même moment sur la place : "on terrasse des fosses pour trois arbres, et on dégage en même temps d'autres éléments archéologiques" explique Agnès Martouzet, chef de chantier à Grand Poitiers.

La rue Descartes fermée à la circulation jusqu'à la fin de l'année

Pendant ces fouilles des vestiges romains, des traces de l'ancien marché aux herbes qui date du moyen âge mais aussi une cave médiévale ont été découverts. La cave médiévale sera préservée, avec une trappe pour que les archéologues et les agents de la ville puissent y accéder.

Le temps du remblaiement, des fouilles et par la suite de la pose du réseau électrique notamment, la rue Descartes est de nouveau fermée à la circulation, jusqu'à au moins fin novembre. La place devrait être rendue à ses habitants pour les fêtes. Elle sera entièrement pavée, avec des bancs, quatre arbres, un point d'eau et une oeuvre d'art.