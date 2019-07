Le renforcement de la digue protégeant la centrale du Tricastin devra être terminé fin 2022

Pierrelatte, France

EDF a jusqu'à fin 2022 pour terminer les travaux sur la digue en amont de la centrale nucléaire du Tricastin. L'autorité de sûreté nucléaire l'a fait savoir ce mercredi matin dans un communiqué sur son site. Une date butoir mais cette fois, pas de menace d'arrêt des réacteurs.

Eviter une catastrophe de type Fukushima

Il y a deux ans, l'ASN avait -et c'était du jamais vu- imposé l'arrêt simultané des quatre réacteurs le temps des travaux d'urgence sur la digue. EDF y avait découvert une fragilité. En cas de séisme exceptionnel -le séisme majoré de sécurité-, il y avait un risque de brèche, donc d'inondation de la centrale et donc de catastrophe de type Fukushima. 400 mètres de digue ont été consolidés à l'automne 2017. Après deux mois d'arrêt, la centrale avait pu alors redémarrer la production d'électricité.

Faire face à un séisme extrême

Ce qui reste à faire, ce sont les travaux de renforcement pour un séisme extrême, encore plus fort que le séisme majoré de sécurité, lui-même cinq fois plus important que le plus important des tremblements de terre jamais enregistrés dans la région. EDF a donc un peu plus de trois ans pour réaliser ce gros chantier.