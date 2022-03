"Le renforcement des contrôles est une bonne chose" pour le délégué tourangeau du syndicat des Ehpads privés

Benjamin Clouet, directeur de l'Ehpad du Clos St-Vincent à Veigné et délégué en Indre-et-Loire du SYNERPA, le premier syndicat des maisons de retraite privées

Le gouvernement veut provoquer un choc de confiance et de transparence. Et promet un vaste plan de contrôles de tous les Ehpads sur deux ans, quelques semaines après la publication d'un livre-enquête. "Les Fossoyeurs" pointent du doigt les dérives du groupe privé Orpéa, qui privilégierait les profits de ses actionnaires au détriment de la bonne prise en charge des résidents.

"Ce renforcement des contrôles est une très bonne chose", reconnait Benjamin Clouet, directeur de l'Ehpad du Clos St Vincent à Veigné et délégué départemental du SYNERPA, le principal syndicat des maisons de retraite privées " C'est très bien surtout après deux ans de Covid où les Ehpads ont été un petit peu mis à mal et surtout après l'actualité autour des récents scandales au sein de grands groupes privés".

Combien de contrôles en temps normal ?

"Pour ce qui est des contrôles sanitaires, mais aussi ceux de la répression des fraudes, de l'inspection du travail, de l'Urssaf ou encore de la commission de sécurité, ces contrôles sont fréquents. En revanche, les inspections diligentées par l'ARS ( l'agence régionale de santé ) sont beaucoup moins régulières. Cinq ans c'est le délai maximum entre deux contrôles d'établissement, ça correspond à la durée du CEPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. En réalité, ces contrôles de l'ARS découlent souvent de signalement soit des familles soit des soignants."

Obligation de publier chaque année toute une série d'indicateurs

Chaque établissement, qu'il soit public, associatif ou privé à but lucratif, devra également publier sur un site internet national des indicateurs comme le taux d'encadrement et d'absentéisme du personnel, ses tarifs ou encore son budget quotidien alloué aux repas donnés aux résidents. " C'était déjà le cas pour les tarifs", précise Benjamin Clouet. "Pour le reste, ça ne pose aucun problème puisque ce sont des données que l'on doit communiquer chaque année à l'ARS. Les rendre public permettra aux familles de pouvoir mieux comparer les établissements et de les aider à avoir confiance avant d'y placer leurs proches".