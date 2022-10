Le représentant de la CGT 06 accuse le patron de Total d'être le responsable de cette grève et de la pénurie

Gérard Ré est secrétaire départemental de la CGT 06. Il le dit sans détour : la grève va durer si les revendications des salariés des raffineries ne sont pas entendues.

Des salariés qui ne peuvent plus aller travailler, des particuliers qui vident les stations, que demandez-vous au pouvoir public ?

On demande au gouvernement de faire pression sur le groupe Total pour qu'il réponde aux revendications des salariés. Je rappelle quand même que la personne qui dirige ce groupe (Patrick Pouyanné) s'octroie un salaire de six millions d'euros par an et s'est octroyé, lui par contre sans négociation, une augmentation de 52 % en un an. C'est le responsable de cette situation.

Réquisitionner des personnels de dépôt ? Pour vous, c'est illégal ?

Non seulement illégal, mais en plus, c'est une provocation à laquelle la CGT saura répondre et s'organiser pour faire face.

C'est-à-dire faire face ?

Ça durera le temps qu'il faudra. On a des revendications, elles sont claires et nettes. On ne vit pas bien de notre travail dans ce pays. Il faut augmenter les salaires. Ça fait des mois et des années qu'on le dit. On ne veut pas nous entendre. Il y a un climat social qui est délétère dans ce pays. Répondons aux revendications des salariés. Augmenter les salaires, ça suffit.