Le réseau Corrèze 100 % fibre est achevé, plus de 100 000 foyers ont accès au très haut débit

Quatre ans après son lancement le programme Corrèze 100 % fibre est terminé. Plus de 100 000 prises ont été posées et donc autant de foyers qui peuvent se raccorder au très haut débit. 25 % d'entre eux ont déjà pris un abonnement.

La Corrèze 100 % Fibre c'est fait. Il y a 4 ans le Conseil départemental avait lancé ce programme pour raccorder à la fibre et à son très haut débit toutes les zones délaissées par les opérateurs privés à savoir toute la Corrèze moins tout ou partie des agglos de Tulle et Brive. 4 ans plus tard le déploiement de la fibre dans ces zones est donc achevé avec exactement 102 695 prises raccordées.

Les zones urbaines en retard

Tout ça réalisé en 4 ans seulement. Ce qui permet à la Corrèze d'entrer dans le carré de tête des départements français les plus raccordés au très haut débit. Et pour une fois ce sont les campagnes qui gagnent puisque dans le département ce sont les zones rurales qui sont 100 % fibrées. Les zones urbaines, traitées elles par Orange à Brive et par SFR à Tulle, ne le sont qu'à 85 %. Il faudra encore cette année 2022 pour y atteindre les 100%, si les opérateurs tiennent leurs engagements.

Un appel au civisme des Corréziens

Reste que prises posées ne veut pas dire foyers raccordés. Seulement un quart des foyers raccordables ont pris un abonnement à ce jour. Le président du Conseil département Pascal Coste lance donc un appel au civisme des Corréziens : "on ne peut pas pleurer que les ruraux soient oubliés et lorsqu'on commence par eux ne pas faire l'effort d'aller se raccorder à la fibre" (...) L'État a mis beaucoup d'argent (le réseau Corrèze 100 % fibre est subventionné par l'État à hauteur de 48,5 millions d'euros sur les 144 de budget total, NDLR); il ne croyait pas que la ruralité en avait réellement besoin; il faut faire cette démonstration-là". Il faut aussi désormais que la Corrèze 100 % fibre montre son intérêt économique avec les redevances que verseront les fournisseurs d'accès. Une trentaine sont en lice sur le réseau corrézien.