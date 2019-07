Le réseau de chaleur de Guéret se refait une beauté

Guéret, France

Depuis le début de la semaine, il n'est pas possible d'emprunter une des sorties du rond-point de l'Europe pour entrer à Guéret. Cette chaufferie bois fonctionne depuis 2016. C'est un réseau de 7.6km qui dessert 41 bâtiments, des bâtiments de la Ville, du Conseil départemental, du Conseil régional, la Préfecture ou encore le Centre hospitalier.

Les travaux sur la chaufferie bois de Guéret au niveau du rond-point de l'Europe © Radio France - Sarah Vildeuil

Des travaux jusqu'au 31 juillet

"On vérifie que le réseau va bien, on fait ces travaux l'été pour pouvoir prévenir en été plutôt que guérir en hiver, résume Guillaume Vraux, le directeur adjoint de la communication chez Engie Cofely, la maison mère de Guéret Energie Service. On profite donc de cette période estivale pour faire des contrôles visuels, et pour faire quelques petits aménagements de génie civil à savoir remplacer une vanne si besoin."

Le réseau de chaleur de Guéret, c'est un réseau de 7.6km © Radio France - Sarah Vildeuil

La première période des travaux a commencé le 15 juillet et elle va se poursuivre jusqu'au mercredi 24 inclus :

au niveau de l'hôpital, avenue de la Sénatorerie et chemin de Porthaud face à l'entrée urgence Hôpital,

au niveau de la cité Pierrebourg

au niveau du rond-point de l'Europe

La deuxième période va durer du lundi 22 juillet au mercredi 31 juillet inclus:

au niveau de la préfecture

au niveau dans la rue Jean Moreau, en face du n°5

La circulation restera partiellement ouvertes à ces endroits. Des déviations sont mises en place.

"On ne fait pas ces travaux de maintenance tous les étés car ce sont tout de même des travaux conséquents, précise Guillaume Vraux. On le fait quand on l'estime nécessaire. Ce sont des choses qui se prévoient, sur les trente ans de la délégation de service public." Ces travaux ne vont pas entraîner de coupures d'eau chaude.