Le réseau de chaleur urbain de Perpignan étendu à Saint-Estève

Le réseau de chaleur urbain qui alimente plusieurs bâtiments de Perpignan (centre hospitalier, espace aquatique Arlette Franco ou encore l'usine du chocolatier Cémoi) depuis 2019 via l'incinérateur de Calce va être prolongé. Le réseau va désormais desservir Saint-Estève. Le concessionnaire qui distribue la chaleur via ce système a été choisi ce lundi en conseil communautaire, il s'agit de Dalkia, qui pilote déjà le premier projet. Le principe est le suivant : récupérer la chaleur produite par la combustion des déchets de l'incinérateur pour le redistribuer par les canalisations.

L'investissement, comme pour le premier projet est porté par la Région, l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), la métropole de Perpignan et le département. Il va coûter plus de 21 millions d'euros. Les travaux doivent permettre le raccordement aux bâtiments de Saint Estève, c'est-à-dire de construire les tuyaux qui vont partir de l'incinérateur de Calce jusqu'aux infrastructures. Une quarantaine de bâtiments vont bénéficier de ce réseau de chaleur : des écoles, des barres de HLM ou encore des gymnases. Le temps que ces travaux soient terminés, la mise en service sera totale en septembre 2024.

Des économies "difficilement chiffrables"

Cette solution est écologique, puisqu'elle permet de réduire la pollution atmosphérique grâce à la gestion de nos déchets. "C'est un système qui est éprouvé pour des grosses structures comme les cliniques, les gymnases, des piscines et certains grands immeubles. Sur ce réseau de chaleur, 86 % du taux des énergies est renouvelable et cela représente un évitement de 6.000 tonnes de CO2 par an. Et pour nous, cela représente 3.000 voitures qui parcourraient 15.000 kilomètres par an qui seront retirées de la circulation. C'est vraiment une belle opportunité en développant cet outil, de travailler sur notre chemin directeur de l'énergie qui vise une une augmentation très importante des énergies renouvelables d'ici 2050", explique Marc Médina, vice-président chargé du développement durable auprès de la communauté urbaine de Perpignan.

Quant aux économies générées, "elles sont difficilement chiffrables", nous indique-t-on, mais elles seraient en tous cas "impressionnantes". Le Sydetom66, syndicat départemental en charge du traitement des déchets, qui pilote une partie des opérations estime que cette extension pourrait ne pas être la dernière sur la métropole de Perpignan. Mais pour l'instant aucun autre projet de ce type n'est encore officiellement dans les cartons.