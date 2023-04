Le réseau de télécommunications en cuivre définitivement retiré dans 5 communes du Cher d'ici 2025

Le réseau historique en cuivre d'Orange va être retiré progressivement en France au profit de la fibre. Cinq communes du Cher font partie de la première vague de travaux qui doit se finir en 2025 : Nançay, Neuvy-sur-Barangeon, Vignoux-sur-Barangeon, Vouzeron et Saint-Laurent. On y compte actuellement au total un peu moins de 1.200 lignes téléphoniques sur le réseau cuivre.

Un réseau trop exposé aux aléas climatiques et trop gourmand en énergie

Si Orange décide de mettre fin à son réseau cuivre, c'est principalement pour deux raisons explique Jean-Marc Escalettes, directeur Orange Grand Ouest (région dont fait partie le Centre-Val-de-Loire) : d'abord le réseau cuivre est trop exposé aux aléas climatiques (les fortes pluies, la foudre...), et puis il consomme trois fois plus d'énergie par rapport à la fibre pour transporter la même quantité de données. Conserver deux réseaux en même temps - le cuivre et la fibre - n'a plus vraiment de sens selon Jean-Marc Escalettes. D'où cette transformation totale du réseau qui est enclanchée. Le cuivre va être retiré, puis recyclé.

Des solutions pour ceux qui n'auraient pas la fibre

Au total, 162 communes sont concernées par la première vague de travaux en France. Le cuivre ne sera retiré qu'une fois que ces communes seront équipées en fibre assure Orange. Et pour ceux qui ne veulent pas, ou qui ne peuvent pas, être raccordés à la fibre, des solutions de rechange seront proposées : des box 4G ou 5G, ou encore une offre satellitaire.

Le directeur Grand Ouest d'Orange est conscient que cette transformation du réseau peut donner lieu à des résistances. Il parle de "deux types de population auxquels il faut faire particulièrement attention" : les personnes âgées qui disposent d'un système historique de téléphone fixe branché sur le réseau cuivre; "ces personnes là souvent ne voient ni l'intérêt ni le besoin de basculer sur la fibre" détaille Jean-Marc Escalettes, et les artisans et commerçants qui n'ont pas besoin de beaucoup de données et qui utilisent le réseau cuivre pour utiliser par exemple leur terminal de paiement, et qui ne voient pas non plus l'intérêt de changer. Pour expliquer le remplacement du réseau historique, des réunions d'information sont prévues, certaines d'ailleurs ont déjà eu lieu selon Orange.

Pas de changement de prix chez Orange

Orange promet que le passage à la fibre n'engendrera pas de surcoût pour ses clients. "On a construit une offre sur la base de la fibre qui est exactement une offre correspondant à ce que les gens pouvaient avoir sur le cuivre. Donc juste un téléphone, qui se branche sur un petit boîtier, aucune installation à faire, tout se met en marche tout seul, exactement comme le téléphone d'autrefois. Et en termes de coûts, le coût est strictement identique au coût que paient les gens aujourd'hui" promet Jean-Marc Escalettes.

Reste à savoir si les autres opérateurs téléphoniques en feront de même. Ils doivent en théorie contacter leurs clients avant le début des travaux pour retirer le cuivre, afin de leur proposer un basculement sur la fibre.