Le Réseau de Transport d'Electricité demande aux Franciliens de réduire leur consommation

A cause du froid, le Réseau de Transport d'Electricité prévoit une augmentation de la consommation d'électricité en Ile-de-France du mardi 25 au mercredi 26 janvier. Il active donc le signal jaune "Ecowatt" pour prévenir les habitants et de leur demander de surveiller leur consommation.

Le Réseau de Transport d'Electricité (RTE) active son signal jaune "Ecowatt" en Ile-de-France, tout comme en Normandie. Chez nous, c'est le cas depuis mardi 25 janvier, 12 heures, et cela va durer tout le mercredi 26 janvier. Il n'y a pas de coupure en vue mais RTE vous prévient et vous demande de consommer moins et mieux.

Sur son site "monecowatt.fr", il vous conseille par exemple de baisser le chauffage quand vous n'êtes pas chez vous, de ne pas recharger votre portable entre 17h30 et 20h30, de bien éteindre les appareils que vous n'utilisez pas, même ceux en veille.

RTE prévoit en fait une hausse de la consommation d'électricité sur cette période à cause du froid. "Quand on voit que les températures sont en-dessous des normales saisonnières, comme ce mardi 25 et ce mercredi 26 janvier où on est à -4 ou -2 degrés des normales à Paris, on sait que les consommations d'électricité vont augmenter", explique Nathalie Lemaitre, déléguée régionale RTE pour l'Ile-de-France.

La moyenne de 13.000 Megawatt est déjà franchie

"Sur la journée de mardi, le pic de la consommation en Ile-de-France a atteint 13.800 Megawatt. C'est loin du maximum historique dans la région qui était de 15.000 Megawatt mais c'est plus que ce qu'on observe normalement sur une semaine du mois de janvier qui est aux alentours de 13.000 Megawatt", précise Nathalie Lemaitre. Ce signal jaune "Ecowatt" doit donc sensibiliser les Franciliens, leur indiquer que la consommation est importante et qu'ils peuvent la réduire par des gestes simples.