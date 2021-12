Le réseau Émerveillés par l'Ardèche propose de "faire le grand saut" et de s'installer à Annonay

Et vous, seriez-vous prêts à faire le grand saut et vous installer à Annonay ? Le réseau d'attractivité Émerveillés par l'Ardèche diffuse depuis ce mardi 30 novembre une vidéo pour promouvoir le Nord-Ardèche. Le clip montre un couple qui découvre la région en montgolfière et décide de faire "le grand saut", au sens propre comme au figuré...

Pour l'occasion, Émerveillés par l'Ardèche a sorti sa montgolfière pour tourner de très belles images du Nord-Ardèche, vu d'en haut. "On avait envie d'avoir une communication percutante, explique Florent Soubrillard, chargé de développement d'Émerveillés par l'Ardèche. On raconte l'histoire d'un jeune couple qui passe son week-end en Ardèche et qui au fur et à mesure, se demande s'il ne ferait pas le grand saut dans une nouvelle vie en Ardèche".

"Une ruralité qui n'est pas un isolement" - Florent Soubrillard, chargé de développement Émerveillés par l'Ardèche.

Objectif : aller chercher les citadins qui souhaiteraient se mettre au vert mais pas seulement. "La période Covid a donné l'envie à beaucoup de gens de se questionner sur leur choix de vie et leurs lieux d'installation. Mais nous visons surtout les plus jeunes, c'est-à-dire les jeunes parents ou ceux qui cherchent un endroit pour fonder une famille", détaille Florent Soubrillard.

Mais pourquoi Annonay ? "Le bassin est intéressant par sa configuration géographique, assure Florent Soubrillard. Sa proximité avec les métropoles et l'axe rhodanien, avec un bassin d'emploi qui est fort. Annonay correspond à ce que les gens souhaitant changer de vie recherchent : c'est-à-dire une ruralité qui n'est pas un isolement".

La campagne de communication est co-financée par le Émerveillés par l'Ardèche, l'agglomération d'Annonay, la ville d'Annonay et l'office de tourisme Ardèche grand air. Elle coûte environ 15.000 euros. Les vidéos seront diffusées sur les réseaux sociaux.