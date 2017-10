Le réseau Fil Bleu met les moyens pour lutter contre le harcèlement dans les transports à Tours

Selon une étude de la préfecture 97% des tourangelles de 18 à 30 ans affirment avoir déjà été victimes de gestes déplacés dans les transports. Un sujet dont s'est emparée Marlène Schiappa, la secrétaire d'état à l'égalité hommes femmes. Du côté de Fil Bleu, quels sont les moyens mis en place ?

Il y a un an et demi, Fil Bleu organisait une enquête, une marche avec plusieurs femmes volontaires pour pointer du doigt les manques sur le réseau de tramway et de bus pour assurer leur sécurité. Depuis Marlène Schiappa, la secrétaire d'état à l'égalité hommes femmes s'est emparée du sujet, elle veut proposer une loi dès l'année prochaine pour punir plus durement les paroles ou les gestes déplacées à l'égard des femmes dans les transports ou dans la rue. Un harcèlement sur lequel travaille Sophie Auconie, la députée du lochois fait partie du groupe de travail sur la question. France Bleu Touraine a fait le bilan avec Fil Bleu, un an et demi après cette enquête, pour savoir ce qui a été mis en place.

Plus de communication sur ce qui existe déjà

C'était l'un des enseignements de cette enquête : les femmes interrogées n'avaient pas connaissance des outils proposés par Fil Bleu. Un bouton d'alarme dans les stations de tramways par exemple qui permet d'avoir un employé de la société en ligne instantanément, un autre bouton dans les tramways pour s'adresser directement au conducteur, tout cela permet d'alerter en cas d'agression. "Je ne savais pas que cela existait", confirme Sarah, la tourangelle de 32 ans qui avait participé à cette étude à l'époque estime que c'est aujourd'hui plus clair. "Il y a par exemple des caméras très performantes dans les stations, ils peuvent zoomer du haut de la rue nationale jusqu'à l'Hôtel de Ville si besoin, et faire remonter les images en quelques secondes à la police." Tout cela existe depuis des années, encore fallait-il le savoir. En terme de communication, Fil Bleu a aussi diffusé plusieurs campagnes contre le harcèlement. L'idée étant de faire prendre conscience aux gens que ce qui peut parfois ressembler à de la drague très lourde et excessive est parfois passible d'une sanction.

Plus de médiateurs dans les tramways et les bus

Fil Bleu a aussi recruté sept médiateurs supplémentaires en janvier 2017. Il s'agit d'employés qui circulent dans les transports pour conseiller, mais aussi veiller à ce que tout le monde voyage dans de bonnes conditions. La présence d'uniformes est jugée rassurante par Sarah. "Je ne vais pas dire que je suis totalement rassurée désormais mais c'est mieux que se trouver seule dans le tram' avec une bande de jeunes un peu ivres". Fil Bleu rappelle aussi que les rondes de la police municipale et de la police nationale se sont multipliées, ce qui là encore permet de prévenir... Et de sanctionner au besoin.

Un projet de loi pour 2018

Marlène Schiappa entend proposer une loi l'année prochaine pour sanctionner plus durement le harcèlement de rue. Reste une difficulté majeure : prouver ces faits parfois graves mais qui relèvent souvent du témoignage parole contre parole, à moins que les caméras de Fil Bleu n'aient tout vu bien entendu.