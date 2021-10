Le réseau internet et téléphone de retour dans le sud des Pyrénées-Orientales

Fin de la panne qui a privé près de 11.000 foyers d'internet et de téléphone dans le sud des Pyrénées-Orientales depuis mercredi. Les travaux ont duré plus longtemps que prévu, mais le réseau est bel et bien de retour ce jeudi depuis 16h30, d'après Orange.

Bonne nouvelle pour les près de 11.000 foyers privés d'internet et de téléphone depuis mercredi dans le Vallespir : le réseau est de retour depuis 16h30 ce jeudi. Les travaux devaient durer une journée, mais les dégâts étaient plus importants que prévu. "On a effectué une première réparation hier (mercredi, NDLR), mais malheureusement, à 21h, on s'est rendu compte que la foreuse avait abîmé un autre équipement", explique Yves Lebeau, directeur des relations entre Orange et les collectivités locales dans le département.

Des réparations provisoires

"On a décidé, voyant que les travaux étaient de trop grande ampleur, de trouver une réparation provisoire, précise Yves Lebeau. Mais du point de vue du client, c'est une réparation définitive". En effet, les agents d'Orange vont devoir travailler encore "plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour rétablir toute l'infrastructure", selon le directeur, mais sans conséquence pour les clients.

La coupure a été provoquée mercredi matin par des ouvriers qui ont sectionné un câble de fibre optique à plusieurs endroits sur une dizaine de mètres lors d'une opération de forage.