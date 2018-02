Levroux ne répond plus ! Depuis début janvier, le réseau mobile Orange ne capte plus dans une grande partie de la commune. Le maire lui-même n'est plus joignable. En cause : des problèmes techniques pendant l'installation... de la 4G !

Levroux, France

Sur la place du village, à mi-chemin entre La Poste et la mairie, le téléphone portable de Denis Moulin, abonné Orange, affiche péniblement 2 barres de réseaux et un petit "E". Juste ce qu'il faut pour appeler son frère, qui se trouve à 200 mètres de là : "Ça va faire une minute que l'appel est en cours... explique-t-il, téléphone en main._Ça tourne dans le vide et ça me demande de lui laisser un message. Il est directement sur répondeur_." Depuis début janvier, la téléphonie mobile Orange ne marche plus sur la commune.

"La Nasa est capable d'entrer en communication avec un robot sur Mars... et à Levroux, on est incapable de rentrer en communication avec son voisin !"

- Denis Moulin, habitant de Levroux

Denis Moulin, demandeur d'emploi, ne reçoit plus les appels de l'agence d’intérim sur son portable, et ajoute : "Mon frangin, asthmatique, doit être en liaison avec des médecins. Mais il n'a plus de téléphone !" Le Levrousain exaspéré a contacté l'Elysée, Matignon, et envisage maintenant de porter plainte contre Orange, puis de bloquer le prélèvement de son abonnement téléphonique sur son compte bancaire. "La Nasa est capable d'entrer en communication avec un robot sur Mars... et à Levroux, on est incapable de rentrer en communication avec son voisin !"

Le maire de Levroux, Alain Fried, s'en remet désormais au téléphone fixe. © Radio France - Adèle Bossard

Une coupure à cause des travaux... d'installation de la 4G !

Mais l'autre comble, c'est que cette coupure est due... aux travaux d'installation de la 4G sur la commune ! Le maire lui-même, Alain Fried, n'est plus joignable sur son portable, ni en mairie, ni chez lui : "La gendarmerie ou les pompiers m'appellent, je ne reçois rien, souffle-t-il. On nous informe qu'on va nous installer la 4G mais on n'a plus ni la 3G ni la 2G ! _Je préférerai qu'on nous enlève la 4G et qu'on nous remette les deux précédentes !_"

Alain Fried parle maintenant de sa commune entière comme d'une zone blanche. À Levroux, plusieurs services comme le collège ou les techniciens des eaux envisagent de changer d'opérateur, pour être de nouveau joignable à tout moment.

En cause dans la coupure : les travaux d'installation des antennes 4G sur le château d'eau situé à Méez. © Radio France - Adèle Bossard

Mais chez l'opérateur Orange, on indique n'avoir été contacté que par une dizaine de personnes. Orange indique également que ses "experts sont connectés au site et que de nouvelles interventions vont avoir lieu dans les plus brefs délais".

Quant à la cause de la coupure, le service presse de l'opérateur explique que les travaux d'installation de la 4G sur le château d'eau de Méez (voir photo) ont été perturbés par les récentes intempéries, et par l'installation complexe d'une nacelle pour accéder sur l'édifice. À ce stade, Orange ne se prononce par sur un éventuel dédommagement des abonnés.