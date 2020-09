Le réseau Welcome cherche des familles bénévoles pour accueillir des migrants à Cherbourg

La 106e journée mondiale du migrant et du réfugié initiée par l'Eglise catholique a été fêtée ce dimanche 27 septembre à Cherbourg. Une messe a été célébrée suivie d'un verre de l'amitié entre les migrants accueillis à Cherbourg et les bénévoles des associations qui les aident.

Ce verre de l'amitié entre migrants et bénévoles s'est déroulé avec le respect de la distanciation sociale, crise de la Covid 19 oblige. Mais la crise sanitaire n'empêche pas les associations de poursuivre leur mission de soutien aux migrants, dans le quotidien et les démarches administratives. A l'occasion de la 106e journée du migrant et du réfugié, le réseau Welcome a lancé un appel aux bonnes volontés.

A Cherbourg ce sont une quinzaine de familles qui font partie de ce réseau, implanté depuis 2015. Elles accueillent par roulement un migrant pendant un mois.

Une belle aventure

C'est le cas de Jean-Luc Varenne, responsable du réseau à Cherbourg, Sa famille accueille en ce moment un réfugié du Tchad. Pour accueillir un migrant, il faut 6 familles, et aujourd'hui le réseau n'est pas encore assez étoffé. Un appel est donc lancé aux volontaires

Aujourd'hui on accueille une à deux personnes par an, c'est en dessous des besoins. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. On peut commencer par un week-end ou quelques jours. Vous ne le regretterez pas, c'est une belle expérience

Si vous voulez accueillir un migrant, le réseau Welcome organise une rencontre avec les familles accueillantes et les personnes accueillies le 4 octobre prochain à midi salle de l'Oasis sous l'Eglise Saint-Pierre Saint-Paul à Octeville, à Cherbourg-en-Cotentin.