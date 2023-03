Le résistant Pierre Huault, qui avait décroché un drapeau nazi à Evron, est mort à Sablé-sur-Sarthe à 101 ans

Le résistant mayennais Pierre Huault est décédé à l'âge de 101 ans chez lui à Sablé-sur-Sarthe où il vivait depuis plusieurs dizaines d'années. En 1941, avec d'autres jeunes d'à peine âgés de 20 ans à l'époque, il avait décroché le drapeau nazi d'un bâtiment appartenant à l'armée allemande à Evron pour le remplacer par une Croix de Lorraine et des drapeaux français et anglais, la première action de la Résistance dans les Coëvrons. Deux ans plus tard, il avait été arrêté, mais il avait réussi à s'échapper des locaux de la Gestapo à Nantes. Pierre Huault avait ensuite fait sa vie en Sarthe, s'impliquant notamment dans la vie politique locale. Il avait reçu la Légion d'Honneur et la médaille de la ville d'Evron pour ses actes de bravoure.

