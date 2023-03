Le restaurant "Arbore & Sens" de Loches, nouvel étoilé au guide Michelin en Indre-et-Loire

Il fait partie des 39 nouveaux étoilés du guide Michelin 2023. Clément Dumont, chef du restaurant "Arbore & Sens" à Loches, remporte à 27 ans son premier macaron. Une belle récompense pour celui qui a ouvert il y a moins de trois ans, en juillet 2020, en reprenant une ex-institution locale, "La Gerbe d'or", autrefois tenue par Didier Marque.

Originaire de Touraine, Clément Dumont avait déjà reçu le Grand Prix du public aux TheFork Awards, en 2021, et les trois macarons Ecotable, en 2022. Des distinctions qui font écho à sa cuisine locale et de proximité, 80% des producteurs d'"Arbore & Sens" se trouvent dans un rayon de 40 kilomètres autour du restaurant. Les produits sont aussi complétés par le potager familial, étendu sur plus d'un hectare, que Clément Dumont développe et exploite avec sa belle-sœur.

Pour la ville de Loches, c'est aussi un joli coup de projecteur. C'est la première fois qu'il y a un étoilé dans la commune.

On ne sait pas encore, en revanche, si les sept autres étoilés d'Indre-et-Loire, l'an dernier, conservent leur macaron cette année.