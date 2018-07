Avignon, France

Quel gourmet n'a jamais rêvé de franchir les portes des cuisines d'un restaurant étoilé ? Moins pour découvrir les petits secrets des Chefs que pour s’imprégner à jamais, de cette ambiance unique faite de saveurs, de rigueur et d'application. Corinne et Guilhem Sevin, désormais aux commandes du "Christian Etienne" fondé en 1988, rêvaient depuis longtemps d'offrir ce cadeau à leurs clients. Leur rêve vient de se réaliser grâce à la technologie. Ils proposent en effet, pour les 30 ans de leur Etoile au Michelin, un voyage sonore d'une minute 30 adossé à l'un de leurs menus, le Menu du Palais. Au milieu du repas, le client est invité à se saisir d'un casque et d'un petit lecteur numérique pour plonger dans l'univers des cuisines en plein coup de feu : la danse des casseroles sur le feu, le concert des fouets, le chant des cuissons rapides, le chœur des brigades à l'oeuvre... Et l'effet est saisissant. Il suffit de fermer les yeux pour larguer les amarres.

Un casque, un petit lecteur numérique : embarquement immédiat en cuisine © Radio France - Daniel Morin