Le restaurant des amis à Aujac n'a toujours pas trouvé preneur

L’inquiétude à Aujac dans les Cévennes gardoises. "Le restaurant des amis" a fermé ses portes en décembre dernier. Outre une bonne table, c'était un multi-complexe rural, pain, gaz, alimentaire. Mais aussi un lieu de convivialité. Les 187 habitants espèrent qu'un repreneur se fera vite connaître.

"Restaurant à vendre cause nouvelle aventure professionnelle". Une petite annonce que vous ne verrez pas dans un journal mais qui correspond bien à une réalité. "Le restaurant des amis", à Aujac, entre Bessèges et Villefort, dans les Cévennes Gardoises, est toujours à vendre. Le couple Myriam et Sébastien Choserod, va s'installer à Perpignan. Mais à Aujac, petit village de 187 habitants, il y a un hic : on trouvait de tout au "restaurant des amis", du pain, de l'alimentaire, du gaz, des chambres et les écoliers y mangeaient même à midi. Depuis la fin décembre, l'établissement est fermé et on commence à se faire du souci.

Les mamans préparent les repas à la maison et les enfants mangent à la cantine depuis 2 mois. On se languit que le restaurant trouve un repreneur.

"Le restaurant des amis" n'en accueille plus aucun, reste ouverte à Aujac la classe unique et sa dizaine d'élèves qui n'y va plus aussi. Les enfants mangent dans une salle de la petite école les repas préparés par les mamans. Et Sébastien Chosero, un ex-parisien installé à Aujac depuis 8 ans ne ferme pas pour le vendre son restaurant sans peine. L'établissement n'a pas trouvé preneur pour l'instant et le maire Bernard Rosset-Boulon s'inquiète.

Une école unique dans un village unique. © Radio France - Ludovic Labastrou

Un lieu de socialisation incontournable pour un village de 187 habitants.

A Aujac c'est l'attente, de nombreuses demandes pour reprendre le "restaurant des amis", rien de fait et les portes sont toujours closes depuis 2 mois maintenant. La mairie a fait procéder à des travaux d'entretien et de rénovation d'un établissement idéalement situé. Un lieu très fréquenté par les touristes. Un millier de personnes avec l'été.

Bernard Rosset-Boulon, maire d'Aujac. © Radio France - Ludovic Labastrou

Contact : 06 20 46 25 54.