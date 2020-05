Le restaurant étoilé "Les Cèdres" à Granges-les-Beaumont prépare sa réouverture

Ils attendent le mois de juin avec impatience. Les gérants des bars et des restaurants espèrent rouvrir le 2, comme l'avait laissé entendre le Premier ministre Édouard Philippe, si l'épidémie de coronavirus ne repart pas à la hausse. Alors en coulisses, tout se prépare. Au restaurant "Les Cèdres" de Granges-les-Beaumont, dans la Drôme, deux étoiles au Guide Michelin, les réservations sont de nouveau ouvertes depuis le 18 mai.

"Ça fait vraiment du bien", lâche Jean-Paul Bertrand, l'un des deux propriétaires, qui compte ouvrir dès le vendredi 5 juin pour le déjeuner. "Nous sommes obligés de prendre des réservations pour avoir un peu de visibilité, et pour être sûrs qu'il y ait suffisamment de travail pour nos équipes."

Un menu de Fête des mères à emporter

A chaque réservation, Jean-Paul Bertrand précise toujours à ses clients que l'ouverture du restaurant peut être annulée ou repoussée. "Mais ils comprennent parfaitement", explique le chef de salle. "La plupart sont très contents de nous retrouver, après deux mois et demi de confinement, ils ont envie de se faire plaisir." Il a déjà reçu des dizaines de coups de téléphone et d'e-mails.

"On a aussi pensé à ceux qui ne voudraient pas se déplacer au restaurant", confie Jean-Paul Bertrand. "On va faire un menu de Fête de mères à emporter, c'est une première pour nous. Il y aura une entrée, un plat et un dessert que les gens pourront venir le chercher au restaurant et déguster chez eux."

Quant au protocole sanitaire, les gérants des Cèdres attendent les consignes du gouvernement. Ils ont prévu de répartir les clients sur les trois salons du restaurant et envisagent faire porter un masque à leur salariés. "Les Cèdres" seront ouverts dans un premier temps vendredi, samedi et dimanche, les 5, 6 et 7 juin, puis le weekend suivant.