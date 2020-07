Le restaurant Gill à Rouen rend ses étoiles Michelin

"Le restaurant Gill étoilé va fermer. Je vais rendre mes étoiles Michelin." Le chef Gilles Tournadre l'a annoncé ce mercredi matin au micro d'Annie Le Fléouter sur France Bleu Normandie.

Il a de nouveaux projets. "Je vais faire une cuisine plus conviviale parce qu'arrivé à un certain âge, je ne veux plus avoir de stress, confie-t-il. Dans notre métier, tous les restaurateurs ont la pression de voir les guides arriver. A partir du moment on est très consciencieux, qu'on a envie de faire bien, on se met le stress." Il va donc rendre ses étoiles à la fin de l'année. Les guides ont d'ores et déjà été prévenus.

"C'est un chapitre qui va se fermer mais on va en ouvrir un autre."

Gilles Tournadre avait déjà pris sa décision depuis quelques temps mais le confinement a accéléré les choses "parce qu'avec mon épouse, nous avons vu que nous pouvons vivre un peu comme tout le monde. On s'est redécouvert et on a redécouvert notre maison."

Mais le chef le précise : "C'est un chapitre qui va se fermer mais on va en ouvrir un autre." Il a en effet plusieurs projets. "Je ferai toujours mon métier, toujours en cuisine puisqu'avec Sylvain Nouin du restaurant Le 37, nous allons passer le 37 sur les quais et nous ferons un mix de cuisine entre le Gill et le 37. Ce sera plus convivial, moins strict, on laissera la bouteille d'eau si les gens veulent se servir, etc."

Il prévoit également d'ouvrir un restaurant dans l'Aître Saint-Maclou, "un lieu magique". Avec son associé, il proposera "une petite restauration snacking-chic, fin d'année-début d'année suivante".

Deuxième chef de Normandie à renoncer à ses étoiles

"Je pense que dans notre métier, beaucoup de chefs souhaitent revenir à cela [NDLR une cuisine plus conviviale]", avance Gilles Tournadre. Il est en effet le deuxième chef étoilé de Normandie à faire une croix sur ces prestigieuses récompenses, après Alexandre Bourdas à Honfleur.