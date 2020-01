Le restaurant la Source de Saint-Galmier fête ce lundi le premier anniversaire de son étoile au Michelin

Saint-Galmier, France

Cette date, c’est celle de la sortie officielle du fameux guide Michelin, qui fait encore, quoiqu’on en dise, la pluie et le beau temps dans la gastronomie française depuis 1900, sortie du 1er guide rouge.

Et aujourd’hui certain vont guetter fébrilement le palmarès des « étoiles » avec l’espoir d’en gagner une de plus ou parfois la crainte de la perdre.

Il y a tout juste un an, le restaurant « la Source » de la Charpinière de Saint Galmier entrait officiellement dans le club des étoilés.

La précieuse étoile à l'entrée de "La Source de le Charpinière" de Saint Galmier © Radio France - Yves Renaud

Un an après est ce que l’on commence à songer à un deuxième macaron… La réponse du chef de cuisine Antoine Bergeron est très claire :

_Le challenge de la première était avoué et c’était vraiment un objectif pour moi et pour l’investisseur. Là non pour le challenge la deuxième. On consolide les bases d’être un bon restaurant une étoile et si un jour les clients commencent à dire vous en méritez deux peut-être qu'on commencera à y songe_r

Antoine Bergeron, chef de cuisine dans une posture de chef d'orchestre © Radio France - Yves Renaud

Rentrer dans le saint des saints d’un chef étoilé c’est toujours une expérience étonnante. Pas de haut cris, pas d’énervement, ni de précipitation même au plus fort du service. Chacun est à sa place et la machine bien huilée avec une brigade de 7 cuisiniers et apprentis aux fourneaux autour du chef Antoine BERGERON

La 1ere étoile de l‘équipe n’a rien changé à la philosophie de la cuisine

Lors du service de lundi midi, l’équipe aura sans doute un court moment d’émotion en se souvenant de la consécration d’il y a un an, mais il sera forcement court ce moment..... la cuisine n’attend pas.

Plongée dans la confection des plats du restaurant étoilé © Radio France - Yves Renaud

Le guide Michelin 2020 devrait attribuer des Etoiles à 628 restaurants, quatre de moins que l'an dernier et parmi les grands perdant de l’année , le restaurant Bocuse à Collonges au Mont d'Or près de Lyon qui perd sa 3eme étoile . Le chef historique de la maison, Paul Bocuse, était décédé l'an dernier en janvier à 91 ans Ce