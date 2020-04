À Reims, le restaurant Racine, 2 étoiles au guide Michelin fait de la vente à emporter

Le chef rémois Kazuyuki Tanaka le dit bien : "la cuisine deux étoiles de chez Racine n'est pas "emportable". Racine est une expérience que nous vendons sur place".

Mais à l'annonce du confinement, et donc à la fermeture de son restaurant imposée par le gouvernement, le chef et son équipe se sont posés beaucoup de questions. Comment s'en sortir économiquement après 5 ans d'efforts pour faire vivre son établissement?

Kazuyuki Tanaka a donc utilisé les réseaux sociaux et sa page Facebook pour proposer de la vente à emporter.

Une cuisine traditionnelle en adéquation avec ses origines japonaises

Chaque jour, depuis le début du confinement, il propose donc des plats de cuisine traditionnelle japonaise. "Nous voulons mettre au service des gens notre talent et nos origines pour leur apporter un peu de réconfort " écrit le chef sur sa page Facebook.

Ainsi, le chef nous met l'eau à la bouche avec ses Bento, Maki Zushi et autres salades Wafu. Au fil de ses idées et des produits qu'il arrive à se procurer, il concocte aussi d'autres plats, toujours à la manière de Racine comme des ballottines de volaille au foie gras et champignons ou encore un gigot d’agneau braisé à la sauce moutarde.

Les ballottines de volaille du chef rémois Racine pour la vente à emporter - Kazuyuki Tanaka

Tous ces plats à emporter coûtent entre 8 et 20 euros. Encore une fois, le chef rémois revendique une cuisine japonaise simple et classique. "Il n'a jamais été question de faire du 2 étoiles à emporter. Les techniques sont différentes."

Une quarantaine de plats par jour sont servis à travers une petite fenêtre du restaurant pour éviter tout contact. Une rentrée d'argent pour le chef, mais de quoi le rassurer : "Je continue le minimum d'activité mais on ne peut pas savoir si ça ira après le confinement."

Si vous aussi, vous souhaitez tester, il vous suffit de commander votre plat 48h à l'avance et de venir le récupérer sur place, au restaurant Racine, qui se trouve place Godinot, à Reims de 11h à 11h30 et de 18h à 18h30. Il est également possible de passer commande à l'adresse: restaurant@racine.re ou en téléphonant au 07 83 37 93 15.

salades à emporter confectionnées par le restaurant rémois Racine - Kazuyuki Tanaka

Le chef étoilé rémois a également tenu à apporter son soutien aux soignants du CHU de Reims et à la polyclinique de Bezannes qui luttent contre l'épidémie de Covid 19, en leur livrant des plats.