Le restaurant solidaire, "Comme à la maison" en grande difficulté à Béziers à cause de l’inflation

Sur les hauteurs de Béziers, derrière la sous-préfecture, c'est un restaurant que les personnes âgées connaissent bien. "Comme à la maison" est un établissement solidaire créé en 2020 dans l'hypercentre ville. Il permet aux plus défavorisés d’avoir un repas équilibré du lundi au samedi à moindre coût, mais surtout, c'est l'occasion pour eux de rompre la solitude.

ⓘ Publicité

"C'est un appel au secours que nous lançons"

Cet établissement est aujourd'hui en grande difficulté à cause de la forte l’inflation. Ses factures de nourriture et d'électricité ont augmenté de 20 à 30 % précise la présidente. Sans aide des collectivités, l'association surmonte difficilement la crise et pourrait fermer ses portes. C'est pour cette raison qu'elle lance un appel à la solidarité.

loading

L'établissement situé 17 rue Albert 1er sert une trentaine de repas midi et soir pour seulement 3,50 euros pour les plus démunis et 5 euros pour le grand public.

"Nous avons de plus en plus de mal à acheter des matières premières"

"Aujourd'hui, c'est la catastrophe vues les augmentations. On surveille sans cesse les promos dans les magasins pour faire nos achats. Nous vidons nos frigos à la maison pour assurer la continuité des repas" explique Joséphine Amador, la présidence de l'association "Comme à la Maison".

L'association joue un rôle essentiel auprès des personnes en difficulté dans ce quartier de Béziers. L'établissement est en essentiellement fréquenté par des personnes âgées.

"Un espace convivial permettant de se retrouver"

"Cette organisation caritative va finir par disparaitre si nous ne faisons rien déplore Serge Doublet membre de l'association. Elle a un rôle d'utilité publique. Elle permet de maintenir un lien entre des personnes isolés. Nos petits vieux de quartier ont le droit de vivre. Nous avons fait un repas de noel, ils ont eu des cailles farçies."

"Ce n'est pas parce qu'on est pauvre, vieux et seul qu'on doit vivre mal et ne pas manger"

loading

L'association va une nouvelle fois sollicitée les grandes surfaces du Biterrois dans l'espoir de récupérer des invendus et espère avoir un soutien financier afin de poursuivre son activité. Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre l'association au 06.65.62.45.11.