On peut manger sain, local et équilibré et pas cher, même au restaurant universitaire à Montpellier

C'est une première dans l'académie de Montpellier, un restaurant universitaire obtient le label "Mon Restaurant Responsable". Il s'agit de celui de Vert-Bois, situé au nord de Montpellier, près de l'Université Paul-Valéry. Lancé par la fondation de Nicolas Hulot, le label s'appuie sur 4 principaux piliers : le bien être des étudiants, une assiette équilibrée, les éco gestes et l'utilisation de produits locaux. Ils sont 26 restaurants CROUS en France à être labelisés.

Ce sont avant tout les étudiants qui bénéficieront d'une cuisine plus saine, équilibrée et locale, toujours à moindre coût : 1€ pour les boursiers et 3,30€ pour les non-boursiers. "Rien qu'au goût, on sent que c'est quelque chose de qualitatif, constate Oussama, étudiant à l'Université Paul-Valéry. En plus, pour 1€ c'est de la qualité. Que demande le peuple ?"

Mais si le restau U vient d'obtenir le label, les changements ne datent pas d'hier. Depuis 2015, il propose au moins un menu végétarien par jour. En plus de ça, la viande est 100% locale, une richesse pour Pascal Causeur, directeur du restaurant universitaire : "On travaille avec les producteurs d'Occitanie, c'est l'avantage des circuits-courts".

L'accent est également mis sur le tri des déchets, les économies d'eau ou encore la lutte contre le gaspillage. Les étudiants seront invités à donner leur avis via un questionnaire sur ces nouvelles mesures. Le but est d'améliorer la qualité du service et des plats dans le restaurant universitaire. Tous les deux ans, il devra rendre compte de ses engagements, sous peine de perdre le label.

Le restau U Vert-Bois, restaurant responsable Copier

Si le restau U Vert-Bois est le premier à obtenir le label "Mon Restaurant Responsable" dans la région Languedoc-Roussillon, 3 autres à Montpellier devraient l'obtenir dans les prochains mois. Il s'agit des restaurants universitaires de Triolet, Richter et Boutonnet.