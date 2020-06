Le retour d'Alès Plage sur les bords du Gardon, entre convivialité et mesures de précautions sanitaires

Le retour d'Alès Plage ce samedi. La capitale des Cévennes renoue avec son lieu de convivialité au bord du Gardon qui borde le centre-ville. Restauration (50m), animations musicales et nautiques jusqu'au 31 août. Un Alès Plage qui a bien failli ne pas se tenir, crise du coronavirus oblige. Voilà plus d'une dizaine d'années qu'ont été reconquises les berges du Gardon d'Alès (150m), mais cette année, il faudra faire avec quelques aménagements.

Pas forcément la meilleure saison, mais on fera avec

Personnel portant le masque, (25 salariés), gel hydroalcoolique, tables hautes pour se restaurer beaucoup plus nombreuses que d'habitude et surtout suppression de la piste de danse. Marie-Hélène Monnier et Christophe Hugon, co-gérants depuis une dizaine d'années, se sont adaptés aux mesures sanitaires. Une nécessité, d'autant que jusqu'à ces derniers jours, planait la menace d'une annulation de cette animation estivale incontournable.

Pour la baignade, il faudra attendre encore un peu

La menace du Covid-19 plane encore, conduisant à une annulation des festivités du 14-Juillet. Autre source de fréquentation pour Alès Plage, les concerts des Fous chantants. 1.000 choristes déferlant et consommant sur place une semaine durant. "On fera avec, glisse Marie-Hélène Monnier. Nous sommes de toutes façons dans une bonne dynamique".

Si Alès Plage ouvre ce samedi, il faudra attendre le 4 juillet pour se tremper dans un Gardon d'Alès qui a bien changé ces dernières années. Chaque jour, selon la ville, il serait une bonne centaine à s'y presser.

Le Gardon sous haute surveillance en matière de risque de pollution

Les services de la ville ont entamé depuis un vingtaine d'années une politique de reconquête du Gardon. Ses berges sont entretenues, sa faune et sa flore préservées. Par le passé, pas un Alésien pour y tremper les pieds, c'était "une bouche d'égout à ciel ouvert" explique Vincent Ravel, des services hydrauliques d'Alès Agglo. Un Gardon étroitement surveillé pour la baignade l'été, mais également toute l'année.

Baignade et animations nautiques à Alès Plage (archive) - Marie-Hélène Monnier