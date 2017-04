Le retour de la Pyrale du buis en Isère

Après une année 2016 difficile pour les buis sur les contreforts de Chartreuse et dans le Vercors notamment la Pyrale, chenille et papillon, revient en ce moi d'avril. La lutte doit commencer à s'organiser dès maintenant pour tenter de sauver ce qui reste encore sur pied.

Des papillons par dizaines, voire centaines, qui gâchent les soirées d'été en terrasse et des buis qui périssent à vue d’œil. Tels sont les résultats de l'invasion, qui progresse en Isère, de la Pyrale du buis. Arrivée d'Asie la petite bête vorace est entrée en France par l'Alsace et après le Nord-Isère elle a gagné chez nous l'an dernier les premiers contreforts montagneux.

La Pyrale du buis ne laisse pas grand-chose sur vos haies d'ornement mais une lutte est possible explique notamment Dominique Bonnardon, de la Pépinière du Chuzeau à La-Côte-Saint-André. "Il y a déjà, explique le spécialiste, les pièges à phéromones qu'on pose dans les buis" et qui permettent de "capter les mâles". Ce qui ne résout pas le problème en soi "mais quand vous avez les mâles qui sont récupérés dans les pièges [...] ça vous permet de savoir que 10 jours après les femelles vont pondre et qu'à ce moment-là il faudra traiter". Un traitement qui doit impérativement bien pénétrer dans la haie, le buis étant assez dense. "Ce que je fais chez moi, explique Dominique Bonnardon, c'est que je le fait avec la paume d'arrosoir pour que le produit descende bien à l'intérieur du buis". Un traitement qu'il faudra renouveler plusieurs fois avant l'hiver prochain puisque la Pyrale du buis peut avoir quatre "cycles" de suite, "le premier début avril comme cette année, le deuxième cycle ça va être a peu près en juin, le troisième a peu près en août et le dernier début octobre".

Pour traiter il y a des produits chimiques "mais qui ne sont pas plus efficaces que les produits naturels alors autant utiliser des produits naturels". A l'exemple du Bacillus thuringiensis qui est selon notre pépiniériste "le plus efficace". Il se trouve en jardinerie et chez les grainetiers.

Pendant que l'homme s'organise, les conséquences des attaques de Pyrales elles commencent à se faire sentir sérieusement. Cette année Dominique Bonnardon a par exemple broyer de beaux buis qu'il avait mis des années à préparer, non pas parce qu'il ne réussi pas à contenir la Pyrale mais parce que la demande faiblit.

Mais le buis domestique n'est pas le seul à subir les attaques et une autre conséquence est à craindre : la mort des buis sauvages pourrait faciliter la déstabilisation et l'érosion des terrains, notamment en moyenne montagne.