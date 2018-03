Le dernier concours régional de coiffure à Avignon, l’Unec Trophy 84, comportait à la mi-mars une épreuve de rasage et taille de la barbe

Des salons spécialisés, des « barber shop », ont successivement ouvert dans le Vaucluse depuis cinq-six ans. Ils sont par exemple une demi-douzaine sur l’agglomération du Grand Avignon.

La seule épreuve d'un coucours de coiffure où les juges sont au plus près des concurrents

Le port de la barbe se généralise y compris dans la police nationale ou il a été autorisé au mois de janvier dernier avec la publication attendue d'une circulaire du directeur général de la police nationale (avec les tatouages discrets et les piercings) .

C'est aussi un moment de détente pour les clients d'un barber shop

Tout cela relève bien d'un fait de société mais s'il existe un Brevet Professionnel avec une option « Coupe homme et entretien du système pilo–facial », un jeune diplômé qui voudrait s'installer doit aussi apprendre la coiffure dame qui est le principal apprentissage de ce brevet. Or l’Unec, l’Union Nationale des Entreprises de Coiffure est en pourparlers pour que soit créé un brevet spécifique dédié à la coiffure pour homme et en particulier l’art du barbier.