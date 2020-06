Le retour des examens au Parc des expositions de Caen dans des conditions particulières

Les tables et les chaises des candidats sont reparties dans trois halls différents pour respecter la distanciation physique.

Afin de respecter toutes les règles sanitaires, il aura fallu une semaine de préparation pour que le Parc des expositions soit prêt à recevoir des examens.

Et justement, ce jeudi lors du concours de professeur des écoles, ces règles sanitaires s'appliquent avant même d'entrer dans le Parc expo. Les candidats sont convoqués à trois horaires différents afin de réguler les flux à l'entrée. Une fois arrivés, ils doivent emprunter un chemin spécifique, délimité par des barrières, qui mène vers l'un des trois halls.

Barrières, panneaux et rubans de signalisation indique aux candidats le chemin à suivre pour rejoindre son hall. © Radio France - Léa Dubost

"Les mesures de distanciation physiques qui sont imposées pour être dans le respect des règles sanitaires, nous obligent à répartir le même nombre de candidats, _non plus dans un seul hall, mais dans trois halls_. On passe de 6 000 à 15 000 m²", explique Paul Séchaud, directeur général de Caen Événements.

Un marquage au sol est nécessaire afin de pouvoir placer les tables tout en respectant la distanciation physique entre les candidats. © Radio France - Léa Dubost

"Pour gérer les flux de public, on passe d'une quinzaine d'agents à une trentaine d'agents. Le nombre d'agents de nettoyage a également été triplé, pour gérer le flux dans les sanitaires, les désinfecter, et désinfecter les halls et les zones de contact après chaque passage", poursuit le directeur général.

Des agents sont placés à plusieurs endroits du Parc des expositions pour vérifier les convocations et indiquer la direction aux candidats. © Radio France - Léa Dubost

Les candidats et candidates ont aussi des règles à respecter pendant l'examen.

"On doit porter un masque et se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique, tout en respectant la distanciation. Mais je suis plus stressée par le concours que par toutes les règles autour personnellement", confie Gaëlle, l'une des candidates au concours de professeur des écoles.

Même si la reprise se fait dans des conditions particulières, l'équipe du Parc des expositions est ravie d'accueillir de nouveau du public.

"Appliquer ces règles n'est pas forcément compliqué, cela demande juste du temps et de l'organisation. On est totalement prêts, on le fait avec beaucoup d’enthousiasme, on avait hâte de renouer à nouveau avec notre métier, qui est de recevoir du public", sourit Paul Séchaud.