Le retour des illuminations de Noel dès le 25 novembre à Montpellier

Montpellier sera illuminée à compter du 25 novembre, vendredi prochain. La ville a présenté ce mercredi les temps forts des fêtes de fin d'année avec le retour des traditionnelles Hivernales sur l'Esplanade Charles-de-Gaulle, 88 chalets et 4 manèges.

Sur la place de la Comédie, il y aura toujours le sapin géant de douze mètres de haut. Mais, travaux obligent, pas d'arche ou de cœur géante ou de Mapemonde comme les autres années. C'est aux jardins du Peyrou qu'il faudra se rendre pour trouver une structure géante en matériaux recyclé illuminée, 8 mètres de haut pour près de 10 mètres de large et 4 mètres de profondeur Elle sera composée de près de 40 000 points lumineux. Les Fééries du Peyrou se dévoileront quant à elles du 3 décembre au 1er janvier. Un véritable circuit marchand à travers le cœur de ville.

Mais la ville précise tout de même que dans un souci d'économie d'énergie, l'ensemble des guirlandes et des décors de Noël installés dans le centre-ville sont constitués de LED, 40% d'éclairage en moins par rapport à l'an dernier.

Enfin c'est le retour de Coeur de ville en lumière après deux années d'interruption à cause du Covid. Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022, vous pourrez découvrir le patrimoine urbain de la Ville via la mise en lumière de 10 sites phares du centre historique.

Retour du traditionnel sapin devant l'Opéra Comédie - C. Ruiz

