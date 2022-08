Le retour des pèlerins et de l'optimisme à Lourdes avec le pèlerinage du 15 août

Certains signes ne trompent pas. Alors que les masques se font de plus en plus discrets dans les rues de Lourdes et au Sanctuaire, à l'inverse, les files d'attentes s'allongent pour accéder à la grotte ou encore aux robinets d'eau bénite. Ce mardi s'achève le 149e pèlerinage national, il a fait venir à Lourdes 5000 personnes auxquelles il faut ajouter tous les groupes et les pèlerins venus indépendamment. Ainsi, plus de 15000 personnes ont assisté à la veillée le 14 août, ou encore à la célébration de l'Assomption ce lundi 15 août. Des chiffres encore en-deçà de de la fréquentation du sanctuaire avant la crise sanitaire, mais qui incitent tout de même à l'optimiste dans la cité mariale, après aussi les inondations qui ont touché le sanctuaire l'an passé.

50% de fréquentation et d'activité par rapport à 2019

"C'est pas encore comme avant, mais c'est déjà bien mieux qu'en 2020, et au moins au niveau de l'an dernier", estime Philippe qui tient tout proche de l'entrée du Sanctuaire une boutique de souvenirs religieux depuis plus de 30 ans. Une impression confirmée par Hervé Jeanson, patron de l'hôtel Paradis et président du club des CHR, les cafés, hôtels et restaurants lourdais : "C'est l'année de la reprise, pas encore du niveau qu'on pouvait connaître avant le covid, mais la trajectoire est positive, de l'équivalent de 50% de l'année 2019 pour la fréquentation et l'activité".

Lourdes n'accueille pas encore autant du groupe du monde entier, comme c'était le cas avant la pandémie. "On peut noter que les professionnels du tourisme en Amérique du Sud, par exemple, n'ont pas été aidés autant que nous, concède Hervé Jeanson, les opérateurs de voyages là-bas ont encore du mal, on en voit peu". De fait, la fréquentation est en très grande majorité européenne cette année encore à Lourdes, et bien sûr française. "On a voyagé toute la nuit sous la pluie, depuis Rennes, illustre Sladen, mais on était heureux. Dès qu'on a foulé le pied ici, on était aux anges !" Il est loin d'être le seul à savourer son retour à Lourdes : "J'avais besoin de revenir, je viens puiser des forces ici, pour ensuite pouvoir en donner aux autres", raconte Lourença, venue avec ses amies de région parisienne.

Beaucoup de sourires partout dans le sourire. Une joie communicative aux professionnels du tourisme. Hervé Jeanson est optimiste pour la suite : "Il y a une soif pour beaucoup de revenir à Lourdes. Quand vous voyez la ville pleine pour le 15 août, c'est très bon pour le moral, les signaux sont très bons. Nous sommes tous positifs pour le futur, il nous faut encore gérer la transition pour sortir de la crise, mais nous allons y parvenir". Prochain rendez-vous majeur pour Lourdes, le pèlerinage du Rosaire en fin d'année, pour voir si l'engouement des pèlerins de retour à Lourdes ne se dément pas.