Le retour du Bol d'Or sur le circuit Paul Ricard du Castellet ce week-end

La 84e édition du Bol d'Or a enfin lieu ! Annulée l'an passé à cause de la crise sanitaire, la grande fête des motards démarre ce vendredi sur le circuit Paul Ricard du Castellet. Pass sanitaire et port du masque sont obligatoires sur le circuit jusqu'à dimanche.

Casqués et masqués mais présents ! Des milliers de motards sont attendus ce week-end sur le circuit Paul Ricard du Castellet (Var) pour la 84e édition du Bol d’Or. Cette course d'endurance de 24h n'avait pu se tenir l'an passé à cause de la crise sanitaire. Mais il y a trois semaines, le préfet du Var a donné son feu vert. Le pass sanitaire reste obligatoire pour accéder au site, comme le port du masque à l'intérieur de l'enceinte.

Au programme...

Si tous les passionnés de moto attendent samedi, 15h, pour vivre le grand départ du Bol d'Or, troisième manche du championnat du monde 2021 d’endurance, de nombreuses autres courses et animations sont programmées dès ce vendredi matin sur le circuit (le programme complet du week-end est à retrouver ici). Les spectateurs pourront assister dès ce vendredi matin aux essais du Bol d’Argent, du Bol d’Or et du Bol d’Or Classic. La visite de la voie des stands est prévue ce jour à 17h.

Une centaine de gendarmes pour la sécurité

Comme tous les ans, de nombreux gendarmes assureront la sécurité autour et dans le circuit. Une centaine de militaires sont dédiés à l'événement pour que "la fête reste une fête". Quatre radars mobiles seront également positionnés sur les départementales situées à proximité du Paul Ricard. Les gendarmes du Var rappellent que pour le Bol d'Or, et contrairement au dispositif mis en place pour la Formule 1, les routes sont ouvertes en double-sens de circulation et appellent donc à la prudence.

Comme chaque année, de nombreuses autoroutes du sud de la France seront gratuites pour les motards, de 7h ce vendredi matin à samedi 18h puis dimanche à partir de midi.

La 84ème édition du Bol d'Or est un événement France Bleu Provence et des émissions en direct tout au long du week-end. Prix des places : à partir de 70 euros le week-end.

Elodie, mère de famille de La Crau, fait son retour ce week-end au Castellet : "Après une pause pour élever mes enfants, j'ai repris il y a quelques mois la moto. J'ai trop hâte d'être au Bol d'Or" © Radio France - Sophie Glotin

Jean Jacques Luisetti, directeur de la concession Kawasaki de Toulon-La Valette, attend "les supporters de la Kawa n°11, il y aura autant d'ambiance au Bol d'Or que lors d'un match de foot". © Radio France - Sophie Glotin