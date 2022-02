Plus de 150.000 personnes attendues dans les rues d'Albi pendant les deux semaines du carnaval. Clou du spectacle : 17 chars vont défiler dans la ville deux dimanches de suite.

Le retour du Carnaval d'Albi : plus de 35.000 personnes attendues dimanche

Enfin le retour du Carnaval à Albi, après une année blanche, en 2021, Albi accueille la 66eme édition du carnaval à partir de ce samedi 19 février et jusqu’au 6 mars.

D’abord, il y a eu la fête foraine qui a investi tout le centre-ville depuis le samedi 19 février. Près de 200 stands forains différents sont installés à travers la ville, depuis le boulevard du Lude jusqu'au monument aux Morts, en passant par la place Jean-Jaurès et le Jardin national. Les premiers tours de manège sont prévus

Les dimanches 27 février et 7 mars

Le défilé se prépare aussi. Il aura lieu les dimanches 27 février et 7 mars. 17 chars, un milliers de danseurs et carnavaliers vont parader dans la ville. En 2020, ce défilé avait attiré 45.000 chaque dimanche. 150.000 personnes sont venues dans le centre-ville d’Albi pendant les deux semaines du carnaval.

Cette année, le carnaval a choisi pour thème : "Les âges de la vie"et ceux-ci sont représentés depuis les bébés et jusqu’au multi-centenaires. Plus de 800 personnes ( danseurs , musiciens, majorette ) vont défiler. Pour commencer samedi 26 février, à 18h30, la ville va par la remise des clefs à la mairie d’Albi à l'association du carnaval. Pour se prolonger tard dans la soirée avec, à partir de 20h30, le gala de la Reine dans la salle de Pratgraussals.