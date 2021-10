À Aix-les-Bains, le cirque Arlette Gruss se remet en piste !

Le cirque Arlette Gruss est enfin de retour pour inaugurer son tour de France des spectacles à Aix-les-Bains ce jeudi, après une année de mise en sommeil à cause de la pandémie. L'occasion pour les artistes de retrouver enfin le public et de se remettre en selle avec un nouveau spectacle baptisé "Excentrik".

Les régisseurs répètent les jeux de sons et de lumières avant les premières représentations de la saison pour le cirque Arlette Gruss, à Aix-les-Bains. © Radio France - Théo Boscher

Quatre jours de représentations sont prévus à partir de ce jeudi 7 octobre jusqu'à dimanche inclus à Aix-les-Bains. Ce spectacle inédit reste inspiré par celui qui avait été crée l'année dernière. Le rideau est tombé à la fin du mois d'octobre 2020, à la suite du deuxième confinement, et se relève enfin aujourd'hui. Depuis, les acrobates, les magiciens, les dompteurs n'ont pas encore eu d'occasion de se retrouver sur scène.

Retrouver l'émotion

Des personnes réservent déjà leurs billets plus de quatre jours avant la première représentation, jeudi 7 octobre, du cirque Gruss. © Radio France - Théo Boscher

Côté public, ils sont nombreux à être venus réserver leur place à l'avance devant l'imposant chapiteau blanc installé sur l'Esplanade du Lac depuis dimanche dernier. Parmi eux, Tony et Patricia : "J'adore le cirque, je suis une vraie enfant !", témoigne la future spectatrice.

Pour les artistes, il faut aussi se remettre en selle. après un an sans travailler : "Mon costume est encore à la couture, parce qu'ils pensent que j'ai pris un petit peu de poids ! Ce qui n'est pas vrai" témoigne Kevin Sagau, plus connu sous le nom de Monsieur Loyal.

Une entreprise à faire tourner

Selon lui, la pandémie a changé le rapport qu'il entretient avec son métier : "Nous les artistes, nous travaillons avec l'émotionnel. Après cette longue période de retenue, on en fait quelque chose de beaucoup plus à fleur de peau" explique Kevin.

Une émotion que Kevin Gruss, acrobate et fils du directeur attend de partager avec le public : "On est tous très excités ! On a envie de travailler, de voir du monde et de voir la réaction des gens surtout !" se réjouit-il.

Kevin Sagau, alias Mr Loyal, doit se réapproprier la piste du cirque Arlette Gruss après un an sans représentation à cause de la pandémie de Covid-19. © Radio France - Théo Boscher

Chaque jour, l'entreprise de 140 personnes doit réaliser 30 000 euros de bénéfices pour assurer sa pérennité. Il faut compenser les investissements en faveur des personnes à mobilité réduite ou le nouveau chapiteau à 1 million d'euros.

90 % des recettes viennent des entrées, désormais conditionnées à la présentation du pass sanitaire : "On a envie d'avancer, de ne plus être à l'arrêt. Le pass est entré dans les mœurs maintenant, ça n'a plus l'air de poser problème" commente Rémy Becuwe, chargé de communication.

Bien-être animal

Cette année, il n'y a pas d'animaux sauvages en représentation, mais ce n'est pas forcément un choix d'entreprise : "Nous faisons vivre la tradition avec des chevaux, chameaux, dromadaires, mais nous avons de moins en moins d'artistes qui présentent des numéros avec des animaux sauvages. Ce n'est plus possible des les prélever dans la nature heureusement, et il y a de moins en moins de reproductions en captivité", ajoute-t-il.

Il reste quelques chameaux et dromadaires parmi les animaux du cirque Arlette Gruss. Mais pas d'autres animaux sauvages en cette année 2021. © Radio France - Théo Boscher

C'est davantage sur le travail de mise en scène et les effets de sons et lumières que le cirque Gruss espère attirer les applaudissements.