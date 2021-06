Le retour du duty free au tunnel sous la Manche au coeur de la campagne des Régionales

Les ministres-candidats Laurent Pietraszewski et Eric Dupont-Moretti étaient ce vendredi matin, au terminal du tunnel sous la Manche à Calais, pour annoncer aux salariés et à la direction la bonne nouvelle : une boutique duty free pourra ouvrir cet été.

Eric Dupont-Moretti, ministre de la Justice et Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat aux retraites dans la future boutique duty free d'Eurotunnel

Ils n'ont en charge ni les affaires européennes ni les questions économiques au gouvernement mais ce sont bien Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat en charge de la réforme des retraites et Eric Dupont-Moretti, ministre de la Justice qui sont venus, ce vendredi matin, annoncer la bonne nouvelle : il y aura cet été une boutique duty free au terminal Eurotunnel, à Coquelles (62).

Ecoutez le reportage au terminal Eurotunnel avec les candidats Copier

Amendement du gouvernement

Un amendement du gouvernement est déposé ce vendredi après-midi à l'Assemblée Nationale pour permettre ce changement législatif. Depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, les boutiques détaxées ont rouvert sur les ferries et prochainement au port de Calais. Une distorsion de concurrence que dénonçaient la direction et les salariés d'Eurotunnel enfin entendus par le gouvernement avec comme porte-voix Laurent Pietraszewski : "C'est un moment important. Le gouvernement a décidé de rouvrir le duty free qui consolide l'emploi et cela va générer de l'activité".

C'est une bonne nouvelle pour le territoire et les salariés. C'est une volonté de faire avancer ensemble l'entreprise.

Eric Dupont-Moretti et Laurent Pietraszewsi, candidats LREM aux régionales, au terminal Eurotunnel de Coquelles © Radio France - Stéphane Barbereau

"Nous avons eu des échanges directs avec les représentants du personnel, les administrateurs d'Eurotunnel qui sont venus nous demander de les accompagner dans cette réouverture. Nous avons répondu présents pour l'emploi, le territoire et le Calaisis".

Annonce opportuniste de candidats en campagne ?

Le ministre de la justice, tête de liste LREM dans le Pas-de-Calais pour les régionales, Eric Dupont-Moretti, assume cette visite en pleine période électorale : "On est en campagne donc on écoute les gens. Je ne sais pas si ça tombe bien mais la chronologie est la même pour tout le monde".

Monsieur Chenu veut dutyfreezer tout Calais, c'est juridiquement totalement impossible et économiquement ce serait une catastrophe.

comme tout ce que propose le RN en matière économique. Quand à Monsieur Bertrand, il connaît suffisamment de députés LR pour déposer un amendement, il ne l'a pas fait. Je ne sais pas si ça tombe bien mais on n'a pas à rougir d'être ici et de dire aux syndicats qui sont ravis de cela que nous avons fait quelque chose de plutôt pas mal. C'est à mettre à notre crédit".

un mensonge de campagne pour LR

Attaqués, le camp Bertrand et le Rassemblement National n'ont pas tardé à répliquer. "C'est de la mauvaise foi, c'est un mensonge de campagne", pour Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Calaisis, qui rappelle qu'il avait déposé récemment un amendement avec Eric Woerth pour aligner le régime du duty free d'Eurotunnel avec celui des ferries :

Le duty free au tunnel mérite autre chose que les gesticulations de Mr Dupont-Moretti

Au Rassemblement National, on persiste dans la volonté d'ouvrir des duty frees dans le centre-ville de Calais comme l'explique Jean-Philippe Tanguy, candidat sur la liste RN aux régionales : "les touristes en transit ne vont plus aller dans le centre-ville mais au duty free du tunnel. La catastrophe économique est là, l'injustice est là.