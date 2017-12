Le retour du froid, c'est pour ce week-end !

La neige refera son apparition à basse altitude, à partir de 300mètres, ce week-end. Le froid va s'installer et les températures vont chuter.

Un hiver avant l'heure

La chute des températures pourrait pousser les plus nécessiteux à faire appel aux associations humanitaires. La Croix-Rouge et ses bénévoles sont mobilisés, dans ces périodes délicates. Les centres d'hébergements des sans-abris sont toujours ouverts, même s'ils sont déjà bien remplis. A la Croix-Rouge de Corse-du-Sud on mise aussi sur la boutique de vêtements solidaire, où une vingtaine de personnes se rend chaque jour. Rosanne range des dizaines de vêtements sur des cintres, à Ajaccio, au 3, rue général Campi, la vesti-boutique de la Croix-Rouge est bien garnie, « vêtements chauds, gros blousons, grosses mailles pour les pulls… »

Rosanne bénévole à la vesti-boutique de la Croix-Rouge, à Ajaccio, 3 rue général Campi. © Radio France - Olivier Castel

Pour les enfants comme pour les grands, on trouve de tout. Ces vêtements sont des dons de particuliers notamment. C'est gratuit pour les sans-abris, à qui l'on donne régulièrement une tenue, et pour les autres. « Tout le monde peut venir, peu importe l’identité, les salaires, des fois on a des personnes qu’on a jamais vu, qui ramènent d’autres personnes. Les prix vont de 50 centimes à 1 euro pour les enfants, pour les hommes et femmes de 1 à 3 euros. »

La préfecture en veille

Il y a aussi des couvertures, qui sont réservées pour les SDF, qui les recevront lors des maraudes. Les tournées des bénévoles en ville sont capitales dans ces périodes. Rien que sur Ajaccio, on trouve une centaine de sans-abris. La présidente Stéphanie de Cicco a comme d'habitude anticipé ce nouvel épisode de froid. « Je viens d’envoyer un mail à tous les bénévoles pour les prévenir que les températures allaient baisser, la préfecture est en veille si il se passe quelque chose on ira en préfecture pour discuter des dispositifs à mettre en place. »

Croix-Rouge, Ajaccio, 3 rue général Campi. © Radio France - Olivier Castel

À Ajaccio, le centre d'hébergement de Mezzavia est complet, mais restera ouvert si la vague de froid se fait intense. Dans le rural, les antennes de Corte, du Prunelli ou de la Balagne seront également sur le qui-vive. En espérant ne pas revivre l'épisode de Janvier 2017, où un centre d'urgence avait dû être ouvert au gymnase Pascal Rossini.