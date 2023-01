Le retour du loup en Bretagne n'est pas une surprise pour les spécialistes

Un adolescent a filmé un loup le 6 janvier dans les Côtes d'Armor. L'Office français de la biodiversité a confirmé qu'il s'agissait bien d'un loup, ce qui ne surprend pas Meggane Ramos chargée de mission du Groupe Mammalogique Breton pour l'antenne des Côtes d'Armor et du Nord Ille-et-Vilaine.

France Bleu Armorique : Ce loup a été filmé dans un champ à Ploubezre près de Lannion. C'est la première fois depuis 1906 qu'on voit un loup dans les Côtes d'Armor. Vous étiez surprise. Comment avez-vous réagi après cette vidéo ?

Meggane Ramos : Pour nous, c'est pas forcément une surprise puisque il y a déjà eu plusieurs observations. Et puis on avait commencé à d'anticiper le retour du loup. En tout cas pour notre l'association, puisqu'on avait déjà organisé un séminaire, notamment sur l'espèces avec notre conseil d'administration et les salariés. Et puis, en 2020, on a créé le groupe "Loup Breton" avec l'association "Bretagne vivante". Donc on a lancé un site internet où on donne toutes les informations sur le cas du loup en Bretagne.

Les observations dont vous parlez, c'est celle de Berrien dans le Finistère et celle de Govin en Ille et Vilaine. C'est ça ?

Oui, c'est cela et il y en a eu une aussi en Loire Atlantique.

Est ce que c'est le même loup, ou un autre ?

Alors ça, on ne peut pas le dire avec certitude puisqu'on a eu aucune analyse génétique pour le moment. Et la vidéo n'est pas d'une excellente qualité. Mais il faut savoir quand même que Ploubezre se situe à 30 kilomètres de Berrien seulement. Mais on ne peut pas forcément dire avec certitude que c'est celui là.

Et les loups se déplacent sur des dizaines de kilomètres assez facilement.

Oui, c'est une espèce qui est quand même capable de parcourir plus d'une dizaine de kilomètres en une nuit. Donc forcément, 30 kilomètres, ça semble pas grand chose pour cette espèce.

Est ce que le Groupe Mammologique Breton essaie maintenant d'en savoir plus sur ce loup ?

Oui, on verra. On attend aussi, comme je pense, comme la plupart des gens, la communication officielle de la part de la préfecture. Et puis, il y a le retour du comité d'experts au niveau national. Nous, on a déjà commencé des actions. Déjà on aimerait bien comme dans le Finistère, créer un comité technique sur les espèces. A l'échelle régionale, on a déjà aussi commencé à travailler avec les éleveurs.

Il s'agit de protéger les troupeaux du loup ?

Oui on travaille avec les éleveurs. Il y a eu quelques cas signalés d'attaques dans le Finistère. A chaque fois et c'est normal, c'est un retentissement émotionnel et économique pour l'éleveur qui ne travaille pas pour nourrir le loup. On est conscient que ça ne sera pas simple pour eux. Cela implique un travail supplémentaire.

En protégeant mieux les bêtes, les troupeaux ?

Mais oui, il faut travailler sur les moyens de protection, surtout en Bretagne. Ça implique une charge de travail supplémentaire. Par exemple, on pense souvent aux chiens de protection des troupeaux, et c'est une mesure de protection qui met du temps à se mettre en place pour qu'elle soit vraiment efficace, il faut compter deux à trois ans pour l'éleveur pour mettre en place des mesures de protection. Il faut aussi travailler au niveau des clôtures.

Est ce que vous êtes étonné que le loup revienne jusqu'en Bretagne ou pas vraiment ?

Non, on n'est pas étonné. Ce n'est pas une surprise.