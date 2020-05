Le marché Saint-Pierre a repris place le long du Quai Vendeuvre à Caen ce matin, avec ses 278 commerçants, plus espacés que d'habitude pour respecter les mesures de distanciation. Commerçants et clients attendaient avec impatience ce retour.

"On se sent revivre" : A Caen, le marché Saint-Pierre a fait son retour ce dimanche

Pour le plus grand bonheur des commerçants et des clients, le marché Saint Pierre a fait son retour ce dimanche 31 mai, après plusieurs semaines d'absence.

Il n'avait pas eu lieu depuis le mois de mars. Ce dimanche 31 mai, le marché Saint-Pierre a fait son grand retour, le long du Quai Vendeuvre à Caen, dans une ambiance différente. Les étals sont beaucoup plus espacés que d'habitude. Des rubans de signalisation, un marquage au sol et des panneaux "merci de ne pas toucher" permettent de respecter les mesures de distanciation et les consignes sanitaires.

Derrière les masques, on distingue le sourire des commerçants, heureux de retrouver le marché Saint-Pierre.

"Je suis satisfait de pouvoir reprendre le marché dominical, on se sent revivre de retrouver nos clients", pose Gilles, de l'entreprise "Andouilles Asselot. "Mais ça a tardé ! Je le déplore car j'ai une entreprise à faire vivre... Mais bon, l'essentiel c'est que ça reprenne".

Ruban de signalisation, marquage au sol, panneaux... Plusieurs dispositions sont prises pour faire respecter les règles sur le marché Saint-Pierre. © Radio France - Léa Dubost

Une reprise dont Mélanie se réjouit, tout sourire derrière son étal de poissons. "Je suis vraiment très contente. Le soleil est au rendez-vous, les clients aussi, le marché est très bien organisé. Ça fait plaisir de pouvoir retravailler", sourit-elle.

Même si les clients sont moins nombreux qu'en temps normal (parfois jusqu'à 20 000 personnes lors d'un week-end ensoleillé), tous apprécient le retour du marché dominical, et tentent de respecter les gestes barrières.

La distanciation est parfois difficile à respecter dans les allées du marché. © Radio France - Léa Dubost

"Ça fait plaisir de retrouver le marché, en plus sous le soleil. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vendeurs donc c'est chouette ! J'ai rempli mon caddie de fruits et de produits frais. C'est le rendez-vous du dimanche", sourit Myriam, derrière son masque en tissu.

Avis partagé par Thierry, qui déambule dans les allées avec de nombreuses fleurs à la main. "Ça fait du bien. Je suis venu chercher mes fleurs et à manger. Ça fait une petite sortie le dimanche, même si ce n'est pas pareil qu'avant, il y a moins de monde et les gens discutent moins", constate le Caennais.