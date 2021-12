Coronavirus : retour du masque dans les cours de récré des écoles du Var ce jeudi

Pour faire face à la cinquième vague de Covid-19, le gouvernement a décidé de renforcer le protocole sanitaire dans les écoles. À partir de ce jeudi 9 décembre, le niveau d’alerte est rehaussé et le protocole sanitaire passe du niveau 2 au niveau 3. Le port du masque redevient obligatoire à l’extérieur et donc dans les cours de récréation pour les élèves des 350 écoles primaires du Var. Ils ne le portaient plus en extérieur depuis la mi-octobre.

Le niveau 3 du protocole prévoit aussi de renforcer l’aération des salles de classe et la désinfection des tables.

Et c’est important de le rappeler : le masque est aussi obligatoire pour les parents devant les établissements scolaires du Var depuis un arrêté préfectoral du 26 novembre dernier.

Les nouvelles mesures expliquées aux parents d'élèves © Radio France - Sophie Glotin