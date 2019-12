Retour du prestigieux élevage portugais Palha à la prochaine feria de l'Ascension à Alès

La société Tempéras Alès Cévennes dévoile sur sa page Facebook le nom des six élevages qu'elle présentera à la prochaine feria de l'Ascension. La plaza avec notamment le retour des Palha en mai 2020 ne devrait pas manquer à sa réputation torista.

Alès, France

Les amateurs de toros qui peuplent les gradins des arènes du Tempéras à Alès ne devraient pas être déçus pour l’Ascension 2020. Sur sa page Facebook, la société Tempéras Alès Cévennes, qui organise la feria d'Alès, a dévoilé les ganaderias retenues les samedi 23 et dimanche 24 mai. Des toros, manquent les belluaires, les hommes qui combattront ce bétail de luxe. Le programme complet sera présenté le 5 février à Alès par entre autres Didier Cabanis.

Un "no hay billetes" en perspective

Redoublera sur le sable des arènes du Tempéras, l'élevage du Marquis d'Albaserrada, dont un exemplaire a été sacré meilleur taureau de l'Ascension 2019. Les Curé de Valverde de Jean-Luc Couturier, absents à la dernière temporada alésienne, font leur retour. Mais une corrida qui s'annonce majuscule, c'est le retour de l'immense ganaderia portugaise Palha. On ne les avait pas vus à Alès depuis 2009.

Également présents les 23 et 24 mai 2020, l'élevage de Philippe Cuillé et les élevages des Arlésiens Bruno Blohorn et de l'Héraultais Robert Margé.