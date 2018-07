A 16 ans, Amélie va enfin réaliser son rêve : pénétrer dans le milieu de la mode en assistant au défilé de Jean-Paul Gaultier. L'adolescente souffre depuis la naissance d'infirmité motrice cérébrale. La périgourdine se déplace en fauteuil roulant. Petite, elle adorait dessiner des vêtements, mais elle n'a jamais réussi à passer à la réalisation "ça demande de la patience de la minutie, avec mon handicap c'est compliqué, ce sont des choses que je ne peux pas faire". Grâce à l'association périgourdine "Conte moi un rêve " Amélie va vivre son rêve ce jeudi à Paris

C'est énorme, je ne m'y attendais pas, quand je leur ai demandé ça me paraissait infaisable, c'est un milieu inaccessible . Je remercie vraiment l'association parce qu'ils se sont décarcassés, ils ont mis du cœur. J'ai encore du mal à y croire, je me rendrai compte quand j'y serai— Amélie