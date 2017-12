Chaque année l'association Super-Rêve réalise les souhaits les plus chers d'enfants et d'adolescents malades. Mercredi, deux jeunes picards, Cléo et Faustine sont les invités du Paris Saint Germain, au Parc des Princes pour le match face à Caen. Ils pourront rencontrer leurs idoles.

Amiens, France

"Quand on lui a annoncé, c'est comme si il avait marqué en Ligue des Champions"! Magalie, la maman de Cléo n'en revient toujours pas. Son fils de cinq ans et demi a été sélectionné pour réaliser l'un de ses plus grands rêves : voir jouer le Paris Saint Germain.

Fan de Mbappé

Mercredi soir, Cléo et son papa seront invités au Parc des Princes pour assister à la 19e journée de Ligue 1 entre le club de la capitale et Caen. "C'est une très grande fierté de l'emmener au Parc", explique Yohan, lui aussi supporter avisé de Paris. "Cléo suit presque tous les matchs du PSG depuis ses deux ans, il reste concentré pendant 90 minutes", s'étonne son père

Reportage chez Cléo près de Saint-Quentin Copier

Cléo (avec le maillot bien sûr!) au milieu de sa famille © Radio France - François Sauvestre

A la question : quel est ton joueur préféré, Cléo n'hésite pas. "Mbappé". Mercredi, le jeune garçon va d'ailleurs demander un maillot de l'attaquant à son père. Il en a déjà quatre dont celui d'Ibrahimovic, mais pas celui de l'ancien monégasque.

Le foot comme thérapie

Si l'association Super Rêve accompagne Cléo, c'est parce qu'il souffre depuis sa naissance d'une malformation cardiaque. "Il avait le cœur monté à l'envers", explique sa maman. Opéré cinq jours après être né, Cléo a grandit et malgré le pessimisme des médecins, il fait désormais du sport. Du foot évidemment ! "Faire du sport muscle son cœur", détaille Magalie, ravie du dernier rendez-vous chez le cardiologue qui a constaté de bonnes améliorations chez Cléo.

Faustine, 14 ans fan du PSG

Faustine est plus âgée que Cléo mais partage cette passion pour le football et pour le club de Paris. "Je suis Zlatan Ibrahimovic, donc je me suis mise à aimer Paris", explique l'adolescente au maillot floqué du nom du géant suédois.

Faustine est fan du PSG depuis que Zlatan Ibrahimovic y a joué © Radio France - François Sauvestre

Faustine souffre d'une malformation cérébrale dont elle a été opérée. Elle a quelques problèmes physiques mais elle oublie son handicap sur un terrain. "Elle nous demande tous les week-end d'aller jouer dans un parc", explique Diane, sa maman. Faustine souhaite désormais jouer en équipe, dans un club. En attendant, elle va profiter de cette grande soirée de foot au Parc des Princes. Sans oublier de jeter un œil sur ce qui se passe pour son autre club de coeur, l'Amiens SC qui accueille Nantes mercredi.