Le réveil musculaire, pour reprendre le sport en douceur

Comment réveiller ses muscles lorsqu'on n'a pas fait de sport depuis longtemps ? Tous les lundi matin, un atelier "réveil musculaire" est organisé au Stade Auxerrois. Au programme, des exercices de marche autour du stade pour retrouver la forme en douceur.

Autour de la piste d'athlétisme, chacun avance à son rythme. Nos marcheurs ont entre 40 et 60 ans, et partagent un point commun : l'envie de reprendre le sport, sans se brusquer. Une activité essentielle pour Annie : "J'ai eu un cancer du sein. Mon médecin m'a dit de ne pas rester inactive, le sport est très bon pour la santé. Et même sans avoir eu cette maladie. Il faut s'entretenir !"

Maintenant que j'ai trouvé un groupe, je ne vais pas le lâcher - Zakia, mère au foyer

En outre, ces séances hebdomadaires lui ont aussi permis de faire des rencontres. "On revoit les mêmes personnes de semaine en semaine, on crée des liens." L'effet de groupe, rien de tel pour se motiver. Zakia, mère au foyer, avoue qu'elle aurait eu du mal à s'y mettre toute seule : "Cela faisait longtemps que je voulais marcher, je cherchais un groupe mais je ne trouvais pas. Maintenant qu'ils sont là.. Je ne vais pas les lâcher !" sourit-elle.

A ses côtés, Christelle vient de boucler quatre tours de piste. Même si ce n'est pas du sport intensif, ce rythme lui convient. C'est aussi un moyen de s'aérer l'esprit. "Je n'avais pas remarché depuis mon opération du dos. Du coup, refaire du sport avec Jean-Sébastien, ça me fait du bien, et ça me permet de sortir de mon quotidien, chez moi."

Pas de pression, le plaisir avant tout

Jean-Sébastien Chauvet, c'est le coach ; il dirige ces ateliers de réveil musculaire. Le but de ces séances, il le redit, ce n'est pas la performance : "Aucune pression, c'est vraiment le plaisir avant tout ! C'est simplement l'envie qui fait qu'on continue ou pas."

Et si vous aussi, vous souhaitez vous remettre au sport, un conseil de l'entraîneur : ne pas essayer de vous surpasser tout de suite. L'essentiel, c'est de faire à votre rythme.