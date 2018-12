Le réveillon des gilets jaunes à Avignon

Avignon, France

Quelques slogans et des chants entonnés sous les fenêtres des avignonnais, les gilets jaunes ont fait leur réveillon bruyamment mais pas trop. Le but était surtout de se rassembler : "On n'est pas venu là pour manifester mais pour faire la fête", confie l'un d'eux.

Certains s'étaient mis sur leur 31, d'autres avaient simplement enfilé leur gilet jaune. Ceux-là ont dû rapidement l'enlever, ordre des policiers positionnés aux différentes portes de la ville qui ont procédé à des fouilles. C'est le seul moment de la soirée où gilets jaunes et forces de l'ordre se sont fait face. Les seconds préférant rester à distance des premiers alors qu'ils s'arrêtaient longuement place de l'Horloge pour boire un verre et scander des chants à l'encontre d'Emmanuel Macron.

Des policiers se sont positionnés aux différentes portes d'Avignon pour contrôler les gilets jaunes désirant se rendre en centre-ville. © Radio France - Adrien Serrière

Après avoir déambulé un moment dans les rues d'Avignon, la cinquantaine de gilets jaunes s'est peu à peu dispersée après les embrassades de minuit, certains continuant la soirée dans un bar, d'autres allant rejoindre différents lieux de soirées.