Pour le réveillon du Nouvel An, 10 500 policiers, gendarmes, militaires et personnels de secours seront déployés à Paris et dans la petite couronne. Un dispositif pratiquement similaire à celui de l'an denier qui comptait 10 300 hommes et femmes mobilisés.

Île-de-France, France

La préfecture de police de Paris déploie 10 500 policiers, gendarmes, militaires et personnels de secours pour assurer la sécurité lors de la soirée du réveillon du Nouvel An dans la capitale et les communes de la petite couronne.

Dans le détails, ce seront 4 200 policiers, 1 500 effectifs des forces mobiles, 2 300 sapeurs-pompiers, 350 secouristes et 2 200 militaires de l'opération sentinelle qui seront engagés dans le dispositif global de sécurisation de la soirée et de la nuit de la Saint-Sylvestre.

Dans les transports en commun, le dispositif de sécurisation de la brigade des réseaux ferrés sera renforcé par 300 effectifs mobiles.

Des contrôles routiers seront mis en place dès la fin d'après-midi ce dimanche 31 décembre. D'abord à titre préventif pour rappeler aux automobilistes les dangers de l'alcool et des stupéfiants au volant, puis tout au long de la soirée.

Un dispositif spécial pour les Champs-Elysées

Les Champs-Elysées feront l'objet d'une surveillance accrue puisqu'ils accueilleront le spectacle son et lumière suivi du feu d'artifice organisé par la Ville de Paris au niveau de l'Arc de Triomphe. Un périmètre de protection sera mis en place. Les Champs-Elysées deviendront piétons de la Place de l'Etoile jusqu'à la place Clemenceau (Champs-Elysées Clemenceau). L'an dernier, quelque 300 000 personnes s'étaient rassemblées sur les Champs-Elysées, d'après la préfecture de police.

Les Champs-Elysées feront l'objet d'un dispositif de sécurité spécifique - Document de la préfecture de police de Paris

Pour entrer sur les Champs-Elysées, il faudra passer par un des 31 points d'accès et montrer patte blanche. Des fouilles et des contrôles seront effectués. Il sera interdit de transporter de l'alcool et des pétards. 1 850 agents des forces de l'ordre seront mobilisés pour ce seul secteur ainsi qu'environ 250 agents de sécurité privés employés par la Ville de Paris.

Le stationnement dans un périmètre élargi sera interdit dès 7h du matin ce dimanche jusqu'à ce lundi 1er janvier 3h du matin. La circulation dans ce même périmètre sera quant elle interdite à partir de 20h ce dimanche.

Les stations de métro : Argentine, Etoile, Kléber, George V, Franklin-Roosevelt et Champs-Elysées Clemenceau seront progressivement fermées à partir de 19h.

Les secteurs de la Tour Eiffel, du Champ de Mars et du Trocadéro feront également l'objet d'une sécurisation renforcée. Même si aucune festivité n'est prévue, ces sites restent particulièrement prisés pour le réveillon du Nouvel An. La préfecture de police se réserve la possibilité de restrictions de circulation sur ces zones en fonction de l'affluence.