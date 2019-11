Le revenu universel d'activité doit permettre de lutter efficacement contre la pauvreté

Roubaix, France

C'est un des grands chantiers du gouvernement. Fusionner le RSA, l'aide au logement et la prime d'activité pour lutter plus efficacement contre la pauvreté. Pour Christelle Dubos, " le mille-feuilles aujourd'hui n'est pas satisfaisant". Il s'agit d'aboutir à un "système plus simple, plus lisible et plus juste."

Dans cette optique, le gouvernement a lancé une concertation nationale avec des ateliers-citoyens mais aussi une plate-forme en ligne ouverte jusqu'au 20 novembre. Le site a déjà reçu plus de 50 000 visites et 80% des internautes ont donné leur avis. La secrétaire d'Etat insiste sur le fait que ces propositions seront étudiées. Elle s'engage d'ailleurs à rencontrer les dix plus grands contributeurs.

Le RSA, la prime d'activité et l'aide au logement pèsent 37 milliards d'euros et concernent quinze millions de bénéficiaires. Pour Christelle Dubos, "il faut permettre aux personnes, lorsqu'elles retravaillent, d'avoir un réel gain financier supplémentaire." Elle promet qu'"il n'y aura pas d'économies sur les dépenses sociales".

Le RUA devrait être mis en place en 2022- 2023.