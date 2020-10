Le rire a aussi sa place au travail dans les entreprises icaunaises

Une dizaine de cadres et de patrons se sont réunis mardi à la maison des entreprises à Auxerre, à l'invitation du Medef 89, autour d'une "rigologue" experte. Pendant près de deux heures, ils ont réfléchi aux moyens d'apprivoiser le rire dans l'entreprise pour en faire un outil et un vecteur d'efficacité.

Contrôler ses émotions, partager avec les autres

Au travail, les émotions quand elles sont correctement contrôlées, représentent des moteurs puissants. « L’émotion quand elle nous traverse, nous fait avancer» explique Sandra Cachon, Rigologue experte pendant cet atelier, « l’idée ce n’est pas de plaquer du rire à tout va, par contre, le Rire est associé à une émotion : la joie. C’est donc une porte ouverte vers nos émotions. Et surtout, au travail, quand on rit avec un collègue. On accepte de partager quelque chose de particulièrement humain, et ça on en a besoin aujourd’hui. »

Des rires sur commande

Le rire ne se décrète pas mais quelques exercices de respiration par exemple, peuvent le déclencher mécaniquement dans un premier temps. Puis un éclat en entraînant un autre, très vite le rire se propage et devient communicatif.

Rire pour mieux travailler

« J’ai bien envie de mettre en pratique un petit truc du même genre le matin » explique Isabelle Gallet-Coti, la présidente de Sauréa, une entreprise qui travaille dans l'énergie solaire, « pour se débarrasser d’une mauvaise nuit et commencer tous ensemble avec les yeux qui pétillent et une belle cohésion. »

Cet atelier sur la place du rire dans l'entreprise était organisé par le MEDEF 89 © Radio France - Thierry Boulant

De plus en plus d'entreprises ont recours à des professionnels du rire pour le bien-être de leurs salariés, mais aussi pour renforcer leur concentration et améliorer la cohésion de leur équipe.