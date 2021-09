Le risque d'attentat encore dans tous les esprits en gare Saint-Charles de Marseille

Gérald Darmanin le ministre de l'intérieur appelle les préfectures de police de Paris et des Bouches du Rhone à la plus grande vigilance "tout particulièrement aux abords des lieux de culte, des lieux d'enseignements, de grands rassemblements dans un contexte de retour à la normale et des anciens lieux d'attentats".

Un appel à la vigilance alors que s'ouvre le procès des attentats de Paris qui avaient fait 130 morts le 13 novembre 2015, dont 90 dans la salle de concert du Bataclan.

Notre mode de vie a changé, (Jean-Claude, voyageur en gare Saint-Charles)

5 ans après, le risque d'attentat est encore dans toutes les têtes en gare Saint-Charles. C'est ici que Medhi Nemouche, reconnu coupable de la tuerie de Bruxelles, a été interpellé en 2014 en possession d'un fusil d'assaut. C'est encore sur le parvis de la gare que deux étudiantes ont été assassinées à l'arme blanche le 1er octobre 2017. L'assaillant avait été tué par des militaires en patrouille.

Le stress des colis abandonnés

"On sait que cela peut arriver. Partout. Notre mode de vie est totalement différent", reconnait Jean-Claude. Ce marseillais en partance pour la Bretagne, sans être obsédé par les attentats, se dit constamment attentif "à tout ce qui l'entoure".

Pour Ginette il faut "continuer à vivre" mais "on sait que l'on est vulnérable. ca peut arriver n'importe où n'importe quand. Et le pire c'est que l'on est impuissant".

Même inquiétude sur le visage de Sandrine : "on est plus soupçonneux, souvent à tort, on scrute le comportement des gens". Quant aux deux copines de lycée, Jade et Imal, elles "stressent" souvent quand la gare est évacuée en raison d'un colis suspect.

Un procès fleuve qui doit durer neuf mois

Pour le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, "notre vigilance collective doit être totale tant à l’égard de la menace endogène qu’exogène".

Le procès des attentats du 13 novembre doit rassembler 1 800 parties civiles, 300 avocats et une centaine de journalistes nationaux et internationaux. Sur les 20 accusés, 14 seront présents dont Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos, devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le procès devrait durer environ 9 mois