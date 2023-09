Le risque d'effondrement d'un bâtiment est de plus en plus pressant à Martigues

L'inquiétude pèse de plus en plus chez les habitants du quartier de Notre-Dame-des-Marins à Martigues. Depuis l'évacuation en urgence de leur logement dans la nuit de samedi à dimanche ils n'ont pas pu retourner chez eux et à priori ils ne pourront vraiment le faire, même pour quelques minutes pour récupérer leurs affaires. Le risque d'effondrement devient de plus en plus pressant écrit le bailleur "13 Habitat", le bâtiment continue de s'affaisser de manière régulière et continue.

L'urgence du relogement

Les études se poursuivent, mais il apparait de plus en plus probable que la cause de la fissure soit liée à un mouvement de terrain écrit dans un communiqué 13 Habitat. Un large périmètre de sécurité est mis en place et les locataires sont tenus à distance. Ce qui devient très problématique car certains ont notamment laissé leurs animaux de compagnie désormais livrés à eux-mêmes.

En attendant les conclusions définitives les 46 familles dorment dans cinq hôtels et deux campings de la ville. Les frais d'hôtel et de repas sont intégralement pris en charge. Neuf locataires ont accepté une proposition de relogement. Pour accompagner les familles, cinq assistantes sociales sont à disposition.