Le risque de coupures d'eau potable n'est pas écarté sur le plateau bortois

Corrèze, France

Il n'y a plus assez d'eau sur le plateau bortois, en Haute-Corrèze, où il n'a pas plu depuis des semaines. La rivière du Lys, qui alimente la station de pompage des 7 communes, ne coule plus assez pour la consommation nécessaire aux 4000 habitants. Depuis quelques jours une noria de camions-citernes fait des allers-retours vers Bort-les-Orgues, qui a accepté de donner de son eau aux communes sinistrées. Mais le risque de coupures de l'eau potable reste possible.

550 mètres cube d'eau

Car il manque toujours un peu d'eau pour faire face à la consommation. Le camion citerne fait une quinzaine de rotations par jour, nuit comprise, entre Bort-les-Orgues et la station de pompage du plateau bortois située sur la commune de Sarroux-Saint-Julien près Bort. Cela fait au total 350 mètres cube d'eau qui sont ainsi apportés tous les jours. Juste à côté de la station le Lys ne coule presque plus. 200 mètres cubes par jour tout au plus. Les deux additionnés, cela fait donc 550 mètres cubes d'eau potable. Ce n'est pas assez. "Il faudrait chaque jour entre 580 et 700 mètres cube", explique Xavier Gruat, le maire de Sarroux-Saint-Julien-près-Bort.

Le Lys est presque totalement à sec © Radio France - Philippe Graziani

Des messages de sensibilisation

Car la consommation d'eau n'a pas baissé sur le plateau bortois ces dernières semaines. Et ce malgré les alertes et les messages de sensibilisations envoyés à tous les habitants par Véolia, l'exploitant du réseau et le syndicat local des eaux. Des habitants qui ont pourtant, disent-ils pris de nouvelles habitudes. "Pour faire le café on prend de l'eau en bidon", explique Jean. "J'utilise l'eau de la salade pour arroser mes fleurs", ajoute Evelyne. Pas suffisant donc, il manque 100 mètres cube en moyenne par jour. Les risques de coupures sont donc réels si la consommation ne baisse pas. Véolia les a d'ailleurs déjà anticipés en préparant un stock de 25 tonnes de bouteilles d'eau.